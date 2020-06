Rio Grande do Sul O governo gaúcho recebeu 67 recursos de regiões sob bandeira vermelha no distanciamento controlado. Resposta sai nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Mapa preliminar foi divulgado pelo Palácio Piratini na sexta-feira. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Após divulgar na sexta-feira uma versão preliminar da oitava rodada de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, o governo gaúcho recebeu 67 recursos de prefeituras e entidades pedindo a reconsideração de dados utilizados para impor restrições às atividades em regiões gaúchas, no âmbito do combate ao coronavírus. Pelo novo mapa, nove regiões aparecem com bandeira vermelha (alto risco de contágio).

O prazo para envio dos pedidos terminou às 6h30min deste domingo (28). Todos os ofícios passarão por análise do Gabinete de Crise do Palácio Piratini e, na tarde desta segunda-feira (29), o governador Eduardo Leite anunciará oficialmente o mapa final da oitava rodada, com as bandeiras que passarão a valer já a partir do dia seguinte.

Pela primeira vez, os questionamentos foram apresentados por meio de formulário on-line disponibilizado pelo Estado na internet – na rodada anterior (que teve 30 ofícios protocolados), o procedimento foi realizado por e-mail, recurso que agora é destinado apenas ao esclarecimento de dúvidas.

Todos os 67 questionamentos partiram de cidades que receberam provisoriamente a cor vermelha. Já nas nove regiões em laranja (risco médio de contágio) e nas duas em amarelo (risco baixo) não houve envio de recursos. Cabe ressaltar que nenhuma área do mapa foi etiquetada em preto (risco altíssimo).

Configuração

Ao todo, 301 municípios gaúchos ficaram sob bandeira vermelha no mapa preliminar. Destes, 185 podem adotar protocolos previstos na classificação laranja, sem necessidade de recurso ou revisão da cor, por não terem atualmente registros de hospitalização ou óbito por Covid-19 de habitante local nos últimos 14 dias.

As autoridades locais de saúde, precisam manter os registros referentes à pandemia de Covid-19 atualizados nos sistemas oficiais. Também são obrigadas a adotar regulamento próprio, com protocolos para as atividades previstas na bandeira laranja.

Além das quatro regiões que já estavam na bandeira vermelha, a nova etapa do distanciamento controlado apontou piora nos indicadores em outras cinco áreas: Caxias do Sul, Erechim, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Santo Ângelo. Somadas a Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas, são nove regiões em vermelho – configuração sujeita a mudanças nesta segunda-feira.

Somente as áreas de Taquara e Bagé se encontram sob bandeira amarela. Ficaram em laranja nesta rodada as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Pelotas, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado (já com essa cor antes do anúncio de sexta-feira), bem como Santa Rosa (que se encontrava em bandeira amarela).

