Em meio a um aumento de casos e com a flexibilização do isolamento social em alguns Estados americanos, 85 pessoas que estiveram em um bar que reabriu na cidade de East Lansing, em Michigan, nos EUA, testaram positivo para a Covid-19.

Segundo o estabelecimento, os clientes não seguiram as orientações e se aglomeraram na calçada. Por causa disso, autoridades de saúde do condado de Ingham pediram para que as pessoas que foram ao bar, chamado Harper’s, no período de 12 a 20 de junho, entrem em quarentena por 14 dias desde a data em que estiveram no local.