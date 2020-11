Cuomo disse ainda que reuniões privadas, com mais de 10 pessoas, estão proibidas. Ele afirmou que as restrições são necessárias porque novas infecções por coronavírus foram associadas a esses tipos de atividades.

A cidade de Nova York já foi apontada como o epicentro da pandemia de covid-19, ainda no final do primeiro semestre deste ano. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela doença em todo o mundo, com mais de 11,4 milhões de casos e 249,4 mil mortes.

França

O governo francês se reuniu nesta quarta para definir o futuro do seu segundo confinamento – que deve terminar antes do Natal. Apesar de uma ligeira melhora nos números da covid-19, as autoridades do país já alertam que o relaxamento das medidas sanitárias será progressivo.