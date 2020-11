Rio de Janeiro e São Paulo perderam 23 posições e ficaram, juntas, na 119ª colocação. Isso ocorreu, segundo a EIU, devido à desvalorização do real, além dos “níveis crescentes de pobreza”.

Damasco, na Síria, é a cidade com o menor custo de vida, seguida por Tashkent, no Uzbequistão, Lusaka (Zâmbia), Caracas (Venezuela) e Almaty (Cazaquistão).

Os 10 últimos colocados são completados por Karachi (Paquistão), Buenos Aires (Argentina), Argel (Argélia) e Bangalore e Chennai (Índia).

Flutuações no câmbio

O impacto da pandemia sobre o dólar foi a principal causa da variação do custo de vida em muitos países, destaca a pesquisa.

“A pandemia fez com que o dólar perdesse valor, enquanto as moedas do oeste europeu e do norte da Ásia ganharam força, o que teve consequências no preço de bens e serviços”, destacou Upasana Dutt, que está entre os responsáveis pelo estudo.

“Paris e Zurique se uniram a Hong Kong no topo da lista devido à alta do euro e do franco suíço”, indica o relatório, segundo o qual os preços em Cingapura caíram principalmente devido à redução da demanda causada pelo êxodo de trabalhadores estrangeiros.

Em Osaka, terceira maior cidade do Japão, “os preços de bens de consumo ficaram estagnados e o governo japonês subsidiou custos como o do transporte público”, assinala o texto. A israelense Tel Aviv aparece junto com Osaka entre as dez cidades mais caras.

As flutuações cambiais devido à pandemia — que incluiu uma queda do dólar americano — significam que os destinos na África, nas Américas e na Europa Oriental ficaram mais baratos desde março, enquanto a Europa Ocidental, onde o euro subiu em valor em relação ao dólar, viu os preços subirem. O franco suíço também aumentou de valor.

Em algumas cidades, as ações do governo provocaram mudanças nos preços. Alguns países — como a Argentina — impôs novos controles de preços em meio à alta demanda de compradores em pânico. Outros aumentaram os impostos para compensar as reduções de receita.

Por exemplo, a queda do preço do petróleo levou o governo saudita para aumentar o imposto sobre valor agregado (IVA) de 5% para 15% a partir de julho de 2020. destaca o relatório.

Além disso, muitos países viram uma queda acentuada na renda disponível, apesar do apoio do governo. Por precaução, os consumidores responderam economizando mais e cortando custos.