Porto Alegre O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, renunciou ao mandato de deputado estadual para se dedicar à transição municipal

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Emedebista tomará posse no comando do Executivo municipal em 1º de janeiro. (Foto: Joel Vargas/AL-RS)

O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, renunciou oficialmente ao seu mandato de deputado estadual pelo MDB, a fim de se dedicar ao período de transição na administração municipal. Ele assumirá o comando do Executivo da capital gaúcha no dia 1º de janeiro. Em seu discurso de despedida na tribuna do Parlamento, ele atribuiu a decisão a uma questão de incompatibilidade.

“A minha renúncia se deve à necessidade de focar na transição de governo com o atual prefeito da capital gaúcha [Nelson Marchezan Júnior, do PSDB, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno]. “Não tenho condições de ser deputado e comandar uma transição de governo. Por isso, voltarei meu foco para passar segurança para a cidade de que ela é maior do que qualquer troca de comando”.

Ele também ressaltou a sua história na cidade, que o acolheu em 1978: “Eu vim para cá e comecei a vida em vários empregos até me formar em Direito, em 1988. Adotei Porto Alegre como minha cidade e ela me adotou. Ao longo dessa trajetória política, em que fui eleito três vezes vereador, vice-prefeito e agora prefeito, perdi outras eleições mas nunca perdi o rumo”.

O emedebista disse, ainda, que chegou à Assembleia Legislativa desacreditado e que agora sai “enriquecido” de experiências. “Aprendi muito com vocês e tive a honra de estar no plenário, combatendo privilégios”, prosseguiu. “Também presidi a Comissão de Economia, onde trabalhamos por aqueles que mais necessitam. Saio daqui com a alegria de ser prefeito, mas com a tristeza de deixar todos vocês”.

A respeito de sua gestão à frente da prefeitura, a partir do mês que vem, Sebastião Melo garantiu que dará especial atenção ao diálogo, à liberdade econômica e ao não aumento de impostos.

Por fim, Melo agradeceu mais uma vez todos que votaram nele para ser eleito ao Parlamento Gaúcho e à sua bancada do MDB:

“Desejo boa sorte à Patrícia Alba [sua sucessora], que integrará uma bancada afinada e com crédito de sobra nesta Casa. Reforço, também, o grande presidente da Assembleia que é Ernani Polo [do Partido Progressista] e estarei aqui na posse do Gabriel Souza, para dar um abraço em ambos. Confio nos destinos desta instituição. Contem comigo”.

Carreira

Tendo como vice Ricardo Gomes (DEM), Sebastião Melo foi eleito para a prefeitura no segundo turno (29 de novembro), com 370.550 dos votos válidos (54,63%), vencendo Manuela D’Ávila (PCdoB), que recebeu 307.745 (45,37%).

Os votos em branco foram 20.938 (2,87%) e os nulos chegaram a 28.801 (3,96%). Já a abstenção (não comparecimento de eleitores às urnas) foi de 32,76% (354.692 ausências), quase tão expressiva quando no primeiro turno (33,08%, com 358.217 indivíduos).

O desfecho do pleito repetiu a vitória conquistada primeiro turno (15 de novembro), quando Melo ficou em primeiro lugar, com 200.280 votos (31%), ao passo que Manuela foi a preferida de 187.262 eleitores (29%). Ambos concorreram como outros dez postulantes ao cargo:

Advogado e atualmente deputado estadual, Sebastião Melo tem 62 anos, nasceu em Piracanjuba (GO) e está radicado em Porto Alegre desde 1978. É casado com Valéria e tem dois filhos: Pablo e João Artur. O patrimônio declarado pelo candidato é de R$ 458 mil.

Ele se elegeu vereador da capital gaúcha pela primeira vez em 2000, repetindo a dose em 2004 e 2008, mesmo ano em que presidiu a Casa (até 2009).

Foi também vice-prefeito na segunda gestão do então pedetista José Fortunati (2013-2016). Em seguida, concorreu ao comando do Executivo da capital gaúcha, sendo derrotado no segundo turno por Nelson Marchezan Júnior. Já em 2018, conquistou o seu primeiro mandato como deputado estadual.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre