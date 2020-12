Últimas Rede Pampa vence em três categorias no Prêmio Press 2020

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Em uma premiação marcada pela participação de grandes nomes da imprensa gaúcha, a Rede Pampa conquistou três troféus no Prêmio Press 2020, na noite desta terça-feira (08). Estagiário do Ano, com Bárbara Assmann, Melhor Programa de TV, com o programa Atualidades Pampa e Melhor Programa de Rádio, com Dupla em Debate da Rádio Grenal, pelo segundo ano consecutivo.

Para o Presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, é uma grande felicidade ver que a Rede Pampa, através da sua programação local e de seus profissionais, levar para todos os telespectadores, ouvintes e leitores, programas com conteúdos relevantes e com qualidade para todo o Rio Grande do Sul. “A Rede Pampa é 100% gaúcha, tudo que fazemos e pensamos em fazer, é para que o nosso público se identifique conosco e com a nossa programação local, e é muito gratificante saber, através deste prêmio, o reconhecimento do público gaúcho, que nos acompanha diariamente, através da nossa TV, das nossas rádios, Jornal e plataformas digitais, com o nosso trabalho”, destaca.

A entrega de troféus aos melhores do ano do Prêmio Press 2020 aconteceu em cerimônia com presença virtual dos finalistas devido as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A 21ª edição do Prêmio Press registrou um número recorde de participações, ultrapassando a marca de um milhão de indicações para as 17 categorias da premiação.

O diretor-geral do Prêmio Press, Julio Ribeiro, comentou que esta noite de prêmios é muito especial para a imprensa do Rio Grande do Sul. “Nós rompemos a barreira de um milhão de indicações nas 17 categorias da premiação, havendo um crescimento em relação ao ano passado. Isso mostra a importância do Prêmio Press.”

A Rede Pampa foi finalista em 10 categorias no Prêmio Press 2020, com um total de 15 indicações. A Diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, afirma que a relevante presença do grupo é uma resposta dos telespectadores, ouvintes, leitores e internautas ao trabalho de toda a equipe envolvida, “Quando, por exemplo, o Atualidades Pampa, da TV Pampa, chega a final, significa que os seus operadores de câmera, sonoplastas, diretores de imagens, produtores e dezenas de colaboradores tiveram o talento reconhecido por quem mais importa: o público”, comenta.

