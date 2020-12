Rio Grande do Sul A prefeitura de Caxias do Sul confirmou um novo surto de coronavírus em asilo de idosos, com sete mortes

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Ao todo, 70 pessoas (incluindo 20 funcionários) receberam teste positivo. (Foto: EBC)

A prefeitura de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) confirmou oficialmente, por meio da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), a ocorrência de um novo surto de coronavírus em asilo de idosos. Ao todo, 70 pessoas (incluindo 20 funcionários) receberam teste positivo, dos quais sete faleceram, cinco continuam internados e outros 11 aguardavam resultado de exames na noite desta terça-feira (8).

De acordo com o titular da pasta, Jorge Olavo Hahn Castro, os casos de Covid foram detectados na quarta rodada de testagens. Nesta semana, a Vigilância Sanitária municipal esteve novamente na instituição. “A equipe realizou uma nova vistoria a fim de descobrir a origem do surto, bem como orientar e solicitar adequações para conter a disseminação do vírus”, detalhou.

Ainda conforme o secretário, nos próximos dias o SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) de Caxias do Sul realizará uma nova coleta de amostras para realização de exames do tipo “RT-PCR”, em continuidade ao monitoramento dos casos.

Desde o início das testagens de coronavírus em casas asilares, a prefeitura já detectou ao menos 20 surtos, sendo que seis ainda estão ativos e em monitoramento. Também foram registrados na cidade 27 óbitos de idosos residentes nesse tipo de estabelecimento, devido a complicações decorrentes da Covid.

Em nove meses de pandemia (o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul foi notificado no dia 9 de março), a estatística aponta ao menos 353 surtos nesse tipo de estabelecimento, com 481 mortes de residentes. Casos coletivos da doença em asilos, casas de repouso e similares também já foram registrados em cidades como Porto Alegre, Barra do Ribeiro e São Lourenço do Sul.

Telemedicina

E não são apenas os internos de asilos que preocupam as autoridades da cidade serrana. Na segunda semana de novembro, o prefeito Flávio Cassina assinou um contrato com a Fucs (Fundação Universidade de Caxias do Sul) para prestação de serviços de monitoramento e acompanhamento por telemedicina de usuários idosos do SUS (Sistema Único de Saúde) com suspeita ou diagnóstico confirmado de coronavírus.

Por meio desse recurso, a Secretaria Municipal da Saúde caxiense tenta evitar a piora clínica de idosos sintomáticos, quadro que muitas vezes acaba levando os indivíduos desse grupo de risco diretamente para leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A ideia é oferecer um serviço mais especializado para esse segmento etário, o que obviamente inclui os residentes em asilos.

(Marcello Campos)

