Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

O programa Atualidades Pampa, da TV Pampa, levou para casa o troféu de Melhor Programa de Televisão do Ano, no Prêmio Press 2020. Sob o comando de Magda Beatriz, o renomado time de comunicadores conta ainda com Xicão Tofani, Gustavo Victorino, Airton Ruschel, Roberta Coltro, Rafael Marconi, Ali Klemt e Fernanda Schiavo.

“Até que enfim, só me faltava esse prêmio”, disse Magda. “Seis anos de programa e seis anos na final. A gente cruzou os dedos para ganhar”, destacou Victorino.

Os comunicadores debatem com muita descontração os fatos que marcaram o dia. O Atualidades Pampa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 19h15, na TV Pampa, com reprise nos mesmos dias a partir da meia-noite. E também aos sábados os melhores momentos da semana, a partir das 18h30. Não perca!

