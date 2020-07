Geral O presidente americano Donald Trump aposta na firmeza ante os protestos para conseguir um segundo mandato nas eleições presidenciais, mas segue atrás de Joe Biden nas pesquisas

Donald Trump prometeu enviar forças de segurança federais a grandes cidades governadas pela oposição democrata. (Foto: Shealah Craighead/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na segunda-feira (20) enviar forças de segurança federais a grandes cidades governadas pela oposição democrata, como Chicago e Nova York, após a controvertida mobilização destes agentes em Portland, no Noroeste do país.

“Teremos mais forças de segurança federais. Em Portland fizeram um trabalho fantástico”, disse o presidente à imprensa após um encontro com congressistas na Casa Branca. “Em três dias puseram um montão de anarquistas na prisão”, acrescentou.

Agentes federais foram enviados na semana passada para Portland para deter protestos contra a violência policial e o racismo, marcadas por episódios violentos. Mas as autoridades locais democratas pediram a saída destas forças ao considerar que pioraram a situação ao invés de resolver os problemas.

Com agentes federais fardados varrendo as ruas de Portland, mais unidades estavam prontas para ir a Chicago, e Trump sugeriu que faria o mesmo em Nova York, Filadélfia, Detroit e outros centros urbanos em que os protestos contra o racismo continuam. Governadores e outras autoridades chamam as ameças de autoritárias e prometeram tomar ações judiciais para detê-lo.

O presidente fez a ameaça em termos abertamente políticos, à medida que ele busca algum evento para dar uma guinada em sua campanha, no momento em que seus próprios eleitores têm críticas às suas ações e à sua liderança em meio a um colapso econômico e ao avanço da pandemia. Seguindo mal nas pesquisas com pouco mais de 100 dias até a eleição de novembro, Trump atacou os “democratas liberais” que governavam as cidades americanas e amarrou a questão ao seu oponente, o ex-vice-presidente Joe Biden.

“Eu vou fazer algo – isso, posso afirmar”, disse Trump a repórteres no Salão Oval. “Porque não vamos deixar Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit e Baltimore e tudo isso – Oakland está uma bagunça. Não vamos deixar isso acontecer em nosso país. Todos dirigidos por democratas liberais.”

O presidente retratou as cidades do país como fora de controle. “Veja o que está acontecendo – todos dirigidos por democratas, todos dirigidos por democratas muito liberais. Todos correm, de fato, pela esquerda radical”, disse Trump. Ele acrescentou: “Se Biden entrasse, isso seria verdade para o país. O país inteiro iria para o inferno. E não vamos deixar isso ir para o inferno.”

Os democratas disseram que o presidente estava fora de controle. O senador Jeff Merkley, do Oregon, disse que iria apresentar uma legislação para limitar o papel dos agentes federais em cidades como Portland. “Esta não é apenas uma crise no Oregon”, disse ele. “É uma crise americana. Precisamos parar Trump antes que isso se espalhe.” Ele acrescentou: “Não vamos deixar essas táticas autoritárias permanecerem”.

Agentes federais em Portland tiraram manifestantes das ruas e os jogaram em veículos não identificados sem explicar por que estavam sendo detidos ou presos, segundo alguns dos que foram detidos. A governadora do Oregon, Kate Brown, chamou de “um flagrante abuso de poder” e o prefeito da cidade, Ted Wheeler, chamou de “um ataque à nossa democracia”. A procuradora-geral do estado entrou com uma ação em busca de uma ordem de restrição contra os agentes federais pelo que ela chamou de “táticas ilegais”.

O governo Trump agora planeja enviar cerca de 150 agentes especiais do Departamento de Segurança Interna para Chicago nos próximos dias, de acordo com um funcionário diretamente envolvido nas operações. Espera-se que os agentes especiais, conhecidos por conduzir investigações de longo prazo sobre crimes graves como tráfico de pessoas e terrorismo, estejam na cidade por pelo menos 60 dias para ajudar a combater a violência e estejam sob a direção do Departamento de Justiça.

O envio de agentes federais para as cidades se tornou uma nova frente para um presidente que busca recuperar o ímpeto político na campanha. Ansioso por transformar os protestos contra a injustiça racial após o assassinato de George Floyd em uma batalha pela lei e pela ordem dos EUA, Trump nos últimos dias culpou repetidamente os democratas por apoiar a violência e não resistir ao crime.

A campanha à reeleição de Donald Trump aumentou os gastos em junho em meio à intensificação da corrida presidencial, desembolsando mais de 50 milhões de dólares, cerca do dobro do valor investido no mês anterior. Joe Biden, o oponente democrata de Trump na eleição geral de 3 de novembro, gastou consideravelmente menos – cerca de 37 milhões de dólares.

No entanto, entre os eleitores registrados, Biden apareceu com 10 pontos percentuais de vantagem sobre Trump em uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada em 14 e 15 de julho. As informações são dos jornais The New York Times e The Washington Post e da agência de notícias Reuters.

