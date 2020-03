Agro O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo recebeu o Troféu Semente de Ouro, na Expodireto Cotrijal 2020

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Autoridades cantaram o Hino Nacional antes da cerimônia de entrega do troféu. (Foto: O Sul)

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo recebeu o troféu Semente de Ouro, na tarde de hoje (02), no parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. A definição do homenageado aconteceu no final do mês de janeiro, durante reunião entre a direção da Cotrijal, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque. O agraciado é um dos grandes incentivadores da exposição, desde o seu início. “Uma homenagem justa a quem nos ajudou a tornar a Expodireto Cotrijal uma referência para o agronegócio nacional”, destacou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

O troféu Semente de Ouro tem como objetivo valorizar o trabalho de pessoas, empresas ou instituições que contribuíram para o sucesso da Expodireto Cotrijal e, consequentemente, do agronegócio brasileiro. O troféu tem como significado, a Semente que é o símbolo do agronegócio, que se volta para os negócios relacionados e interligados a agricultura, bem como a tecnologia que está relacionada à lavoura e variadas pesquisas.

Emocionado, Polo relembrou seu passado. “Hoje, neste momento eu lembro daquele tempo em que eu mexia na terra, lá no campo em Santo Augusto, descobrindo o ciclo do plantio, a rotina de sol a sol, da semeadura até a colheita. Em cada semente lançada ao solo eu plantava também uma semente para o futuro ainda incerto e queria que fosse como a lavoura, fértil, forte e promissora. Os desafios nessa caminhada foram muitos, mas jamais me abati. O campo nos ensina a superar as dificuldades e a trabalhar duro para que a próxima safra seja ainda melhor”.

Confira quem foram os homenageados na 15 edições anteriores:

2005 – Presidente da Cotrijal, Nei César Mânica;

2006 – Diretora da Revista Plantio Direto, Juliana Borges;

2007 – Governador do RS, Germano Rigotto;

2008 – Emater/RS-Ascar;

2009 – Ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues;

2010 – Governadora do RS, Yeda Crusius;

2011 – Senadora Ana Amélia Lemos;

2012 – Ex-ministro da Agricultura Francisco Sérgio Turra;

2013 – Empresário rural e comunicador Breno Pinheiro Prates;

2014 – Empresário, jornalista, vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto;

2015 – Stara;

2016 – Ex-ministro dos Transportes, ex-secretário da Agricultura Odacir Klein;

2017 – Sócio-fundador da Brasoja, Antônio Sartori;

2018 – Presidente da Farsul, Carlos Sperotto, in memoriam;

2019 – Diretor técnico do Instituto de Ciências Agronômicas, Elmar Floss.

Veja as fotos da 16ª edição do Troféu Semente de Ouro:

