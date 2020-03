Esporte Libertadores: saiba onde assistir ao jogo do Inter contra o Universidad Católica do Chile, nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Preparação foi encerrada na tarde dessa segunda-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Para quem não conseguiu ingresso ou prefere assistir o jogo diante de uma tela de TV, o duelo entre Inter e Universidad Católica do Chile, nesta terça-feira, pode ser acompanhado ao vivo em Porto Alegre pelo canal SporTV, disponível nos serviços por assinatura. A partida começa às 19h15min no estádio Beira-Rio, abrindo a participação colorada na fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Depois de eliminar dois adversários nos mata-matas das fases preliminares, o Saci aposta na preparação intensa e na força de sua torcida como um estímulo-extra para começar com vitória a nova etapa do torneio continental. Além do time chileno, o grupo “E” tem o América de Cali (Colômbia) e o o Grêmio, que se enfrentam nesta mesma noite, às 21h30min.

Preparação

Os treinos foram encerrados na tarde dessa segunda-feira, com portões fechados à imprensa no Parque Gigante. Eduardo Coudet ajustou detalhes e definiu o time que iniciará a partida contra os chilenos. O meia D’Alessandro cumpre suspensão automática, por causa de sua expulsão no duelo em casa contra o Tolima (Colômbia).

A novidade nos trabalhos ficou por conta do recém-contratado lateral-direito argentino Saravia, que participou de sua primeira atividade com bola no clube. Por questões burocráticas, porém, ele ainda não está à disposição da comissão técnica.

O Inter do técnico argentino Eduardo Coudet deve começar o primeiro tempo com Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Uendel (ou Moisés), Musto, Edenilson, Marcos Guilherme (ou Rodrigo Lindoso), Boschilia, Thiago Galhardo e Paolo Guerrero.

Já a equipe visitante, sob o comando do também argentino Ariel Holán, terá como provável escalação Dituro, Lezcano (Rebolledo), Kusevic, Huerta, Parot, Piñares, Saavedra, Aued, Fuenzalida, Zampedri e Puch. O trio de arbitragem, por sua vez, será venezuelano. Angel Arteaga apitará o jogo, tendo como auxiliares os compatriotas Luis Murillo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário