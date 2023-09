Política O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que, após receberem ministérios, as bancadas do Progressistas e do Republicanos farão parte da base do governo

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lira afirmou que o PP passou a integrar a base de Lula, apesar de o presidente do partido, Ciro Nogueira, defender a oposição ao governo. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo que, após receberem ministérios, as bancadas do Progressistas e do Republicanos na Casa farão parte da base do governo. Ele também confirmou que as negociações envolvem a Caixa Econômica Federal, e que as 12 indicações políticas para as vice-presidências do banco passarão por ele.

O Progressistas e o Republicanos foram contemplados com dois ministérios – Esportes e Portos e Aeroportos, que foram respectivamente para os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Saíram dos cargos Ana Moser e Márcio França – este alocado em uma nova pasta, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

“É claro que, quando um partido indica um ministro que era líder de um partido na Câmara [caso de André Fufuca], a tendência natural é que esse partido passe a ser base de apoio ao governo na Câmara dos Deputados, como Republicanos, como outros partidos” disse o presidente da Câmara.

Falando pelo seu partido, o PP, Lira garantiu que a sigla agora faz parte da base, à revelia do líder da legenda, o ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, senador Ciro Nogueira.

“Estamos tratando de base de apoio. Não estamos tratando de outros tipos de projetos [políticos], por enquanto. Não quer dizer que [isso] não possa avançar, mas por enquanto nós estamos falando de apoio político no Congresso”, explicou.

O presidente da Câmara, no entanto, fez questão de pontuar que fazer parte da base não garante que todos os filiados irão votar sempre com o Executivo. “Não [é possível], porque nenhum partido dá todos os votos. Mas eu acredito em uma base tranquila”, afirmou. Com a nova configuração, Lira calcula que agora o governo tem entre 340 e 350 votos, que é suficiente para aprovação de Propostas de emenda à Constituição (PEC).

No que diz respeito às indicações para a Caixa, Lira afirmou que a ideia é contemplar diversas legendas de centro, como União Brasil, Republicanos e até parte do PL. “Ali as coisas têm que ser tratadas com muita transparência e vão ser tratadas com muita clareza. E vão ter, claro, indicações políticas que não serão criminalizadas por isso. A turma terá responsabilidade. A exoneração é o primeiro convite para quem não andar corretamente”, disse.

Outra parte do acordo que ainda falta ser efetivado é que o Republicanos ficará com os cargos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/o-presidente-da-camara-arthur-lira-afirmou-que-apos-receberem-ministerios-as-bancadas-do-progressistas-e-do-republicanos-farao-parte-da-base-do-governo/

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que, após receberem ministérios, as bancadas do Progressistas e do Republicanos farão parte da base do governo

2023-09-18