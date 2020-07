Porto Alegre O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre apoia o fechamento de parques e praças mas é contra a interrupção de atividades no comércio

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Entidade já planeja ações neste semestre para amenizar as perdas. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Embora considere positivas medidas como o fechamento de espaços públicos de lazer, o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Alegre, Irio Piva, critica a interrupção de atividades do comércio, no âmbito do combate à pandemia de coronavírus, conforme determinado pela prefeitura no decreto municipal nº 20.639. O assunto esteve na pauta de uma reunião da entidade nesta segunda-feira.

Ao conduzir um debate on-line com outros líderes do setor, ele considerou que a negativa temporária de ingresso da população em parques e praças, bem como o controle da circulação de pessoas como um todo, ajuda a gerar aglomerações. Mas questionou a estratégia de impedir a abertura de estabelecimentos, devido aos riscos à economia.

“[O fechamento] também trouxe grandes preocupações, pois restringiu ainda mais a atividade econômica”, frisou. “As empresas que já estavam extremamente fragilizadas tendem a piorar ainda mais. Cada ato municipal pela preservação da saúde precisa vir acompanhado de iniciativas para proteção da economia, pois a geração de emprego e renda é muito importante para o funcionamento da sociedade e para vida de cada ser humano.”

Em um segundo momento da “live”, o gestor de marketing do CDL, Rafael Guerra, detalhou ações da entidade para amenizar os danos causados ao setor pela pandemia, que chegou ao Estado em março: “Trabalhamos há mais de 90 dias em diferentes frentes, de forma consistente, para a preservação da atividade na Capital”.

“Estamos com foco total em auxiliar os empresários a ultrapassar este momento tão desafiador e em prepará-os para a retomada”, explica Irio Piva, ao ressaltar o que define como “novo arsenal de iniciativas em construção” para este segundo semestre (julho a dezembro):

– Abertura de um canal direto com o gabinete do prefeito;

– Mediação junto aos administradores de shopping centers;

– Integração com demais entidades;

– Suporte técnico aos lojistas nas áreas legislativa e econômica;

– Estímulo ao movimento de retomada do comércio com a criação da da campanha “Vamos Em Frente”;

– Ações de estímulo às compras locais;

– Implementação do viés solidário a essa iniciativa;

– Aceleração de serviços para associados;

– Produção de conteúdos, com disponibilização no site do CDL Poa, para auxiliar empresas a resistir à crise;

– Página Recrie o Varejo, com cases de empresas que enfrentam a crise com boas ideias;

– Lançamento do “Programa de Inovação da CDL Poa, para atração de startups.

(Marcello Campos)

