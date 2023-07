| O presidente da Câmara dos Deputados antecipou as “férias” para comparecer ao cruzeiro do cantor Wesley Safadão, na Flórida, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Arthur Lira (de costas) embarcou segunda-feira no cruzeiro de Wesley Safadão (à direita) Foto: Reprodução Arthur Lira (de costas) embarcou segunda-feira no cruzeiro de Wesley Safadão (à direita). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), iniciou suas férias antecipadas participando do cruzeiro do cantor Wesley Safadão, nos Estados Unidos. Após aprovar a Reforma Tributária e o projeto de lei do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) na última semana, Lira viajou na segunda (10), mesmo antes do prazo da Constituição para o início do recesso parlamentar.

Conforme apuração do jornal “Folha de S.Paulo”, o presidente da Câmara acelerou os trabalhos da Casa para antecipar o hiato entre os dois semestres do Legislativo.

Pela Constituição, o recesso parlamentar do meio do ano só começaria no próximo dia 18 e iria até 31 deste mês, mas isso apenas se se Câmara e Senado tivessem aprovado a tempo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia isso não aconteceu e nem tem previsão para acontecer.

Apesar disso, os congressistas já tinham pactuado tirar a folga mesmo assim, o chamado “recesso branco”. Com a antecipação promovida por Lira, as férias informais serão maiores, subindo de duas para três semanas.

Cruzeiro do Safadão

Wesley Safadão embarcou na última segunda em seu projeto WS On Board: uma viagem de cruzeiro com serviços de luxo, convidados famosos e duração de três dias.

Com ingressos esgotados, o cruzeiro oferece uma série de mordomias. Entre elas, lençóis egípcios e várias opções de travesseiro, serviço de mordomo 24 horas e uma passeio a uma ilha exclusiva do cantor nas Bahamas. O site de vendas do cruzeiro afirma que as cabines mais baratas, sem janela, custavam R$ 5.408 por pessoa.

O nome oficial da embarcação é MSC Seaside, da MSC Cruzeiros (o cruzeiro não pertence a Safadão, trata-se apenas de uma ação comercial). Para embarcar, os passageiros tiveram que se deslocar até Port Canaveral, na Flórida. O retorno ao porto está previsto para esta quinta-feira (13).

Itinerário:

10/07/2023 – Port Canaveral – Florida

11/07/2023 – Ilha do Safadão – Bahamas

12/07/2023 – Nassau – Bahamas

13/07/2023 – Port Canaveral – Florida

Na parte externa das cabines, o público (que pagou pelos pacotes mais caros) pode aproveitar o chamado One Pool Deck, que é espaço com piscina, hidromassagens e bares exclusivos. Já a “Ilha do Safadão”, reservada nas Bahamas para os participantes do passeio, tem mais de 3 quilômetros de “praia intocada”, conforme a organização.

Para participar é necessário que sejam seguidas algumas regras. Os presentes não puderam levar qualquer tipo de bebida para o cruzeiro. Todo o consumo deve ser feito nos bares da embarcação.

Atrações musicais como os cantores Zé Neto e Cristiano; Bell Marques; Léo Santana; e o próprio Wesley Safadão participam do cruzeiro. Nesta edição, o cruzeiro de Wesley Safadão contou com um público variado como a cantora Jojo Toddynho; o humorista Tirulipa; e o ator Eri Johnson.

“Aqui é a varanda, olha que coisa linda. Estou apaixonada”, disse Jojo Toddynho em vídeo gravado para mostrar sua acomodação aos seguidores do Instagram.

Valor das bebidas

Mesmo que o passageiro tenha comprado um pacote para embarcar junto com Wesley Safadão, o consumo de bebidas, alcoólicas ou não, é cobrado à parte em dólar.

Em 2022, uma dose de gin no cruzeiro saía por US$ 7 (cerca de R$ 37 com a cotação da época) e um balde com seis cervejas long neck, por US$ 32 (R$ 172).

