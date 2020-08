No entanto, a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus trouxe à tona o debate sobre se o teto deveria ser revisto para permitir ao governo aumentar o investimento público e, assim, fomentar a recuperação do País.

“Quem para e analisa as regras que nós construímos desde a legislatura passada, que também foram apoiadas por este governo, começando pela principal, claro, que é a PEC do teto de gastos, a gente vê que dentro do gasto público, há muito pouco espaço ou nenhum para ampliação de qualquer gasto público federal, porque o teto de gasto engloba todas as despesas, excluindo algumas”, afirmou Maia em um evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

Ele citou a previsão de despesas para o ano que vem e disse que, em teoria, já estão acima do teto.