Política “O presidente do Banco Central tem compromisso com Bolsonaro, que o indicou”, diz Lula

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Governo pressiona o Banco Central pela queda dos juros para estimular crescimento. (Foto: Marcelo Camargo/Agência) Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou no último sábado (6) que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, “não tem compromisso com o Brasil”, e sim, com o governo Jair Bolsonaro, “que o indicou”.

Lula disse ainda que, na visão dele, Campos Neto tem compromisso também “com aqueles que gostam de taxa de juros alta, porque não há outra explicação”. E comparou a atuação de Campos Neto com a de Henrique Meirelles, que presidiu o BC nos mandatos anteriores de Lula.

“Duvido que esse cidadão [Campos Neto] tenha mais autonomia que o Meirelles teve. Só que o Meirelles tinha responsabilidade de ter um governo discutindo com ele, olhando as preocupações. Esse cidadão não tem”, disse Lula.

“Ele não tem nenhum compromisso comigo, tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Tem compromisso com o outro governo, que o indicou. Isso é importante ficar claro. E tem compromisso com aqueles que gostam de juro alto, porque não há outra explicação”, prosseguiu.

Lula deu as declarações em entrevista coletiva no Reino Unido, para onde viajou em razão da coroação do rei Charles III.

Na entrevista, o presidente também:

afirmou que a primeira coisa dita a ele pelo rei Charles III foi um pedido para preservar a Amazônia;

descartou mudanças na equipe de articulação política após derrota recente no Congresso.

Ainda, ainda falando sobre a política de juros, Lula disse que “não bate” no Banco Central como instituição, mas sim, na política adotada pelo banco em relação à taxa de juros.

Na quarta (3), o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC manteve a taxa básica de juros em 13,75%, patamar constante desde agosto de 2022. É a maior da taxa de juros do mundo em termos reais (ou seja, descontada a inflação de cada país).

No sábado, Lula também criticou afirmações recentes de Campos Neto de que, para o País atingir a meta de inflação na casa dos 3%, teria que elevar os juros para algo próximo de 20%.

“Está louco? Esse cidadão não pode estar falando a verdade. Então, se eu como presidente não puder reclamar dos equívocos do presidente do Banco Central, quem vai reclamar? O presidente americano? Me desculpem, o Banco Central tem autonomia, mas não é intocável”, disse Lula.

A taxa de juros, administrada pelo Banco Central, é um dos principais instrumentos do País para controlar a inflação. Quando os juros sobem, o crédito (empréstimos) fica mais caro e as empresas investem menos, o que ajuda a conter a alta de preços – mas também reduz a geração de emprego e o crescimento da economia.

Lula voltou a dizer que o BC tem autonomia mas, por lei, tem também “compromisso com o crescimento econômico e com o aumento de salários, do poder aquisitivo do povo”.

“Se você tem compromisso com o crescimento da economia, compromisso com geração de emprego e compromisso com inflação, cuide dos três. Com juros a 13,75%, os outros dois não serão cumpridos”, afirmou.

