"É injustificável e totalmente incompreensível", disse Josep Maria Bartomeu. (Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

O pedido de rescisão com Barcelona feito por Arthur, negociado com a Juventus, antes da volta da Liga dos Campeões da Europa deixou o presidente do clube espanhol, Josep Maria Bartomeu, bastante irritado. Em entrevista ao diário Sport publicada no sábado (1), ele tratou o caso como “falta de respeito”.

“O que Arthur fez é falta de respeito por seus companheiros de equipe, porque o time quer ir bem na Liga dos Campeões. E também pelo clube. Não é lógico que, disputando um título tão importante, um jogador decida sair. É injustificável e totalmente incompreensível”, disse.

A imprensa espanhola tratou o fato noticiado no início desta semana como um ato de rebeldia do brasileiro e indicou que a diretoria do Barcelona fosse estudar possíveis punições ao volante. O presidente afirmou que ninguém no clube deu permissão para que Arthur se ausentasse dos treinos na volta das férias após o Campeonato Espanhol.

“Ele não apareceu do retorno das mini-férias. É um ato inaceitável de indisciplina e é por isso que abrimos uma medida contra ele, porque não há argumento para justificar sua ausência. Ele ligou e disse: “Eu não voltarei, ficarei no Brasil”. A decisão é dele. Ninguém lhe deu permissão”.

Sem Arthur, os jogadores do Barcelona voltaram aos treinos, visando o jogo de volta contra o Napoli pela Liga dos Campeões. Na partida de ida, os times empataram por 1 a 1.

A pedido do brasileiro, seus advogados entraram em contato com Eric Abidal, secretário-técnico do Barcelona, e requisitaram a rescisão antecipada do contrato. Os cinco anos de vínculo com a Juventus do jogador valem a partir de setembro.

O ex-Grêmio, que faz 24 anos no próximo dia 12, sentiu que não seria mais opção do técnico Quique Setién no restante da temporada. O Barcelona encara o Napoli no dia 8 de agosto no Camp Nou e tem Busquets e Vidal suspensos e, mesmo com tais desfalques, o treinador não cogitou escalar Arthur, que não joga desde que assinou com a Juventus.

Juventus

Mesmo com rumores que os jogadores do elenco estariam insatisfeitos com os salários pagos ao craque, Cristiano Ronaldo deve permanecer na Juventus para a próxima temporada.

Em uma postagem no Instagram, o craque português diz que já está sonhando com a conquista do terceiro scudetto seguido pela equipe italiana. A declaração esfria rumores que ele mudaria de time, principalmente por supostamente ter um relacionamento ruim com o técnico Maurizio Sarri.

Poupado da última rodada do Campeonato Italiano, pois o título da Velha Senhora já estava garantido , o craque, que ficou sem a chuteira de ouro desse ano , parabenizou o clube pelo eneacampeonato nacional consecutivo e avisou que vai estar em campo em busca do deca.

“Feliz em vencer os últimos dois dos nove títulos consecutivos da Juventus na Serie A. Parece fácil, mas não é! Ano após ano, com talento, dedicação e trabalho duro, você pode atingir suas metas e ser melhor do que antes. Vamos em busca do meu terceiro”, escreveu o camisa 7.

O contrato de CR7 com a Juve vai até julho de 2022 e o jogador espera repetir o bom desempenho da atual temporada, quando terminou o Italiano com 31 gols, dez a mais que na edição anterior, e ficou atrás apenas de Ciro Immobile, que marcou 36 gols.

Antes de pensar na próxima temporada, Cirstiano Ronaldo ainda tenta levar a Juve ao título da Champions League. A equipe pega o Lyon na próxima sexta-feira (7), em Turim, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição (na ida os franceses venceram por 1 a 0).

