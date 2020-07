“Eu tive um problema, eu peço desculpas a vários senadores que estão me ligando. Eu tive um problema no meu aparelho. Houve uma pane. Eu acho, eu desconfio, que foi em função da nossa votação aqui da fake news. Desde aquele dia, apareceram alguns problemas”, afirmou o senador.

Ele revelou que desde o fim da semana passada não consegue usar o telefone com regularidade, porque a rede está oscilando.

“Desde sexta-feira [dia 10], a minha rede no celular entra e sai. Eu passei sábado e o domingo sem aparelho. Quando eu transferi na segunda-feira [dia 13] para outro aparelho, entrou uma mensagem: ‘iPhone morto’ e cheio de caracteres na mensagem. Eu bloqueei de novo, tive que transferir para outro. Então, eu estou há praticamente quatro dias, mais ou menos, com o celular avariado. E estou encaminhando para a Polícia Legislativa para ver se detecta algum problema, no meu celular, de ordem externa”, contou Alcolumbre.

Projeto contra fake news

O texto aprovado pelo Senado contra as fake news estabelece regras mais rígidas para disseminação de dados na internet, com o objetivo de combater os chamados comportamentos inautênticos e a distribuição artificial de conteúdo. O comportamento inautêntico se configura quando contas são criadas ou usadas com o propósito de assumir ou simular identidade de terceiros para enganar o público. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara e passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro antes de virar lei.