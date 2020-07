Porto Alegre Porto Alegre tem pelo menos 95 surtos de Covid-19 sob monitoramento

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Desde o início da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre, a prefeitura monitora e avalia todas as suspeitas de surto da doença provocada pelo vírus, a Covid-19. Desde 15 de junho, o boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde apresenta dados relativos à ocorrência de surtos na cidade, com atualização semanal.

A mais recente atualização foi publicada no Boletim Covid 114, de terça-feira (14), informando o acompanhamento, até aquela data, de 95 surtos da doença provocada pelo novo coronavírus. Novos números serão divulgados nesta sexta-feira (17).

Dos 95 surtos confirmados, 53 foram em serviços de saúde, 16 em Instituições de Longa Permanência de Idosos, um em uma aldeia indígena, três em residenciais terapêuticos e 22 em outros estabelecimentos de atividades econômicas diversas. Do total, 58 seguem em andamento, ou seja, com casos positivos ativos, e 37 são considerados encerrados. Esses surtos envolveram 3.343 pessoas, entre profissionais e usuários dos serviços, sendo que 948 apresentaram resultado positivo no exame de PCR. Desses, 37 evoluíram para óbito.

Para a definição de surto, a SMS considera a ocorrência, em período inferior a 14 dias, de dois ou mais profissionais ou usuários de um estabelecimento diagnosticados com Covid-19 por exame de PCR. A identificação da situação desencadeia imediata comunicação à equipe epidemiológica da Vigilância em Saúde municipal.

Para orientar responsáveis por ambientes de trabalho e acolhimento, a SMS divulgou no início de julho documento orientador Prevenção de surtos e cuidados relacionados à Covid-19 em ambientes de trabalho, visando à prevenção e ao controle de disseminação do vírus nesses locais e a mitigação da cadeia de transmissão viral.

Nas ações de monitoramento, a diretoria geral de Atenção Primária em Saúde e diretoria geral de Vigilância em Saúde, orienta critérios de testagem das pessoas envolvidas, sendo profissionais que trabalham nos locais com eventuais surtos, ou usuários desses serviços, além de definir necessidade e tempo de afastamento e reforçar orientações de distanciamento e higienização de superfícies.

