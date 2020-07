Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 1.141 óbitos e a mais de 45,3 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Pacientes recuperados já são 37.730 (83% dos casos). Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (16) 3.209 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 40 óbitos, ocorridos entre dos dias 30 de junho e esta quinta, chegando a 1.141 no Estado. O total de casos confirmados chegou a 45.344 em 441 municípios e o de recuperados a 37.730 (83% dos casos).

Entre os novos casos contabilizados nesta quinta, 1.639 são de Porto Alegre que, em sua grande maioria, são casos represados mais antigos. Desses, 37 são confirmações de maio e outros 757 de junho. Nenhum dos mais antigos são óbitos e 71% deles já são considerados recuperados.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

– Alegrete (mulher, 81 anos);

– Alvorada (mulher, 77 anos);

– Alvorada (homem, 62 anos);

– Butiá (homem, 79 anos);

– Caçapava do Sul (mulher, 79 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Canoas (mulher, 91 anos);

– Estrela (homem, 68 anos);

– Gravataí (mulher, 55 anos);

– Gravataí (mulher, 80 anos);

– Ijuí (homem, 38 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos)

– Novo Hamburgo (mulher, 57 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 61 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 60 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 70 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Rio Grande (homem, 69 anos);

– Rio Grande (mulher, 39 anos);

– São Francisco de Paula (homem, 47 anos);

– São José dos Ausentes (homem, 88 anos);

– São Leopoldo (mulher, 91 anos);

– São Leopoldo (mulher, 62 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 86 anos);

– São Sebastião do Caí (homem, 72 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 70 anos);

– Triunfo (homem, 77 anos);

– Triunfo (mulher, 59 anos);

– Vacaria (homem, 74 anos);

– Venâncio Aires (homem, 68 anos);

– Viamão (mulher, 83 anos);

– Viamão (homem, 69 anos);

– Viamão (homem, 43 anos);

– Viamão (homem, 66 anos).

Além dos novos casos de Porto Alegre, os demais casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Aceguá – 1;

Água Santa – 1;

Agudo – 1;

Alegrete – 4;

Alvorada – 95;

Anta Gorda – 1;

Araricá – 2;

Aratiba – 1;

Arroio do Meio – 3;

Arroio do Sal – 5;

Arroio dos Ratos – 3;

Arvorezinha – 3;

Bagé – 5;

Barão – 2;

Barão de Cotegipe – 1;

Barão do Triunfo – 3;

Barra do Ribeiro – 2;

Barracão – 1;

Bento Gonçalves – 70;

Bom Princípio – 10;

Butiá – 3;

Caçapava do Sul – 8;

Cacequi – 2;

Cachoeira do Sul – 6;

Cachoeirinha – 79;

Caiçara – 1;

Camaquã – 5;

Cambará do Sul – 1;

Campo Bom – 9;

Campo Novo – 1;

Candelária – 1;

Canela – 1;

Canguçu – 1;

Canoas – 96;

Capão da Canoa – 3;

Capão do Leão – 2;

Caraá – 1;

Carazinho – 11;

Carlos Barbosa – 8;

Catuípe – 3;

Caxias do Sul – 79;

Cerro Largo – 1;

Charqueadas – 22;

Ciríaco – 2;

Constantina – 6;

Coqueiros do Sul – 1;

Coronel Bicaco – 1;

Cruz Alta – 7;

Cruzeiro do Sul – 3;

Dois Irmãos – 3;

Dois Lajeados – 1;

Dom Pedrito – 1;

Eldorado do Sul – 3;

Encantado – 2;

Encruzilhada do Sul – 2;

Entre-Ijuís – 5;

Erechim – 51;

Esperança do Sul – 3;

Espumoso – 2;

Estância Velha – 6;

Esteio – 22;

Estrela – 4;

Fazenda Vilanova – 1;

Feliz – 3;

Flores da Cunha – 7;

Frederico Westphalen – 2;

Garibaldi – 3;

General Câmara – 2;

Gentil – 1;

Getúlio Vargas – 2;

Giruá – 1;

Glorinha – 1;

Gramado – 13;

Gravataí – 69;

Guabiju – 3;

Guaíba – 11;

Guaporé – 9;

Harmonia – 21;

Horizontina – 1;

Ibiraiaras – 1;

Ibirubá – 7;

Imbé – 2;

Ipê – 1;

Itaqui – 2;

Ivoti – 4;

Jacutinga – 5;

Jaguarão – 2;

Júlio de Castilhos – 2;

Lagoa Vermelha – 1;

Lajeado – 19;

Liberato Salzano – 5;

Lindolfo Collor – 1;

Manoel Viana – 1;

Maquiné – 3;

Marau – 10;

Mato Leitão – 2;

Maximiliano de Almeida – 4;

Minas do Leão – 1;

Miraguaí – 2;

Montenegro – 8;

Mormaço – 1;

Morro Redondo – 1;

Mostardas – 2;

Nonoai – 1;

Nova Alvorada – 1;

Nova Araçá – 1;

Nova Bassano – 4;

Nova Petrópolis – 5;

Nova Santa Rita – 7;

Novo Hamburgo – 44;

Osório – 14;

Palmeira das Missões – 5;

Pantano Grande – 5;

Parobé – 8;

Passo do Sobrado – 1;

Passo Fundo – 49;

Paverama – 2;

Pelotas – 19;

Pinheirinho do Vale – 2;

Portão – 5;

Porto Xavier – 1;

Presidente Lucena – 2;

Redentora – 5;

Restinga Seca – 1;

Rio Grande – 19;

Rio Pardo – 2;

Roca Sales – 3;

Rolante – 7;

Ronda Alta – 1;

Rosário do Sul – 3;

Sananduva – 2;

Santa Cruz do Sul – 13;

Santa Maria – 41;

Santa Rosa – 10;

Santa Vitória do Palmar – 1;

Santiago – 6;

Santo Ângelo – 2;

Santo Antônio da Patrulha – 5;

Santo Antônio das Missões – 2;

Santo Antônio do Palma – 1;

São Borja – 11;

São Domingos do Sul – 1;

São Gabriel – 16;

São Jerônimo – 1;

São José do Herval – 2;

São José do Norte – 1;

São Leopoldo – 98;

São Lourenço do Sul – 1;

São Luiz Gonzaga – 2;

São Marcos – 1;

São Pedro do Sul – 1;

São Sebastião do Caí – 1;

Sapucaia do Sul – 31;

Sarandi – 8;

Seberi – 1;

Serafina Corrêa – 9;

Severiano de Almeida – 1;

Silveira Martins – 1;

Sobradinho – 1;

Soledade – 9;

Tapejara – 3;

Tapera – 1;

Tapes – 1;

Taquara – 7;

Tenente Portela – 4;

Terra de Areia – 2;

Teutônia – 7;

Torres – 11;

Tramandaí – 5;

Três Cachoeiras – 1;

Três Coroas – 2;

Três Passos – 9;

Triunfo – 5;

Tupanciretã – 2;

Tuparendi – 2;

Uruguaiana – 9;

Vacaria – 3;

Vale Real – 1;

Vanini – 1;

Venâncio Aires – 1;

Veranópolis – 2;

Viamão – 65;

Victor Graeff – 1;

Vila Maria – 1;

Xangri-lá – 1.

A atualização teve ainda 104 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

