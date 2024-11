Mundo O presidente dos Estados Unidos diz no Brasil que o G20 tem força para aumentar de bilhões para trilhões a ajuda aos que mais precisam

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Joe Biden também tocou na questão das guerras e afirmou que os EUA "apoiam fortemente" a soberania ucraniana. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ressaltou que o G20 tem dentro de si poder para inaugurar uma nova era de desenvolvimento sustentável, “para ir de bilhões para trilhões [de dólares] em ajuda para os que mais precisam”. Biden frisou em seu discurso que o encontro no Rio de Janeiro, que terminou nessa terça-feira (19), será sua última reunião do G20.

“Fizemos progresso juntos, mas eu exorto que vocês continuem. E, eu tenho certeza que vocês vão [continuar], independentemente da minha insistência ou não”, frisou Biden. “Tudo isso pode parecer grandioso, mas este grupo pode estabelecer as bases para tornar isso possível.”

Biden afirmou ainda que há a necessidade de investimentos em larga escala para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e frisou que houve progressos no fortalecimento do poder de fogo dos bancos multilaterais de desenvolvimento (BMDs) para que essas instituições tenham mais recursos para enfrentar desafios como pandemias e mudanças climáticas.

O presidente americano destacou que os Estados Unidos prometem US$ 4 bilhões nos próximos três anos para a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA, na sigla em inglês) do Banco Mundial. “Encorajo a todos nessa mesa a aumentar seus compromissos em dezembro”, acrescentou Biden, que também destacou a necessidade de mobilizar capital privado.

Biden também tocou na questão das guerras e afirmou que os EUA “apoiam fortemente” a soberania ucraniana, assim como a integridade do território do país. O presidente americano chamou ainda a invasão russa da Ucrânia de “brutal”.

Sobre o conflito entre Israel e Hamas, frisou que os israelenses têm o direito de se defender e disse que “a forma como se defende – mesmo quando o Hamas se esconde cruelmente entre os civis – é muito importante”.

“Os Estados Unidos lideraram o mundo na ajuda humanitária a Gaza e vamos continuar a pressionar para acelerar um acordo de cessar-fogo que garanta a segurança de Israel, mas que traga reféns para casa e acabe com o sofrimento do povo e das crianças palestinas. Peço a todos aqui que aumentem a pressão sobre o Hamas, que atualmente recusa este acordo”, disse Biden.

Jantar

A administração Biden começa a mostrar sinais de que está se aproximando do fim, com um jantar requintado sendo planejado para agradecer e homenagear alguns dos aliados mais próximos do presidente.

Apoiadores de longa data de Joe Biden, doadores, funcionários do alto escalão e amigos se reunirão na noite de sexta-feira (22) no gramado sul da Casa Branca. O evento foi descrito por duas fontes próximas à CNN como um “jantar de gratidão” antes do feriado de Ação de Graças.

Os convites, que apareceram nas caixas de entrada de centenas de apoiadores de longa data na última semana, se parecem bastante com os de jantares de Estado — o presidente e a primeira-dama solicitando o prazer da companhia dos convidados.

Eles foram informados de que podem esperar muitos dos elementos típicos de um jantar de Estado, incluindo o pedido para comparecerem de traje de gala. Uma tenda de festa foi montada no gramado nos últimos dias.

Uma pessoa que irá ao evento disse à CNN que isso parecia ser a primeira fase de uma longa despedida de Biden nos próximos dois meses, enquanto ele conclui não apenas sua presidência, mas também mais de meio século de vida pública.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/o-presidente-dos-estados-unidos-diz-no-brasil-que-o-g20-tem-forca-para-aumentar-de-bilhoes-para-trilhoes-a-ajuda-aos-que-mais-precisam/

O presidente dos Estados Unidos diz no Brasil que o G20 tem força para aumentar de bilhões para trilhões a ajuda aos que mais precisam

2024-11-19