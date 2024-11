Mundo G20: família de Joe Biden e primeira-dama de Emmanuel Macron visitam o Cristo Redentor

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Registro do Cristo feito por Ashley Biden, filha do presidente americano. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto Joe Biden e Emmanuel Macron participavam da cúpula de chefes de Estado do G20, familiares dos presidentes dos Estados Unidos e da França aproveitam para desbravar os cartões-postais do Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (18), a filha e neta do americano (Ashley e Natalie) visitaram juntas o Cristo Redentor, na Zona Sul do Rio — elas também viajaram com ele para a Amazônia. O próprio Biden se encantou com o monumento ao vê-lo em um cartaz exibido no Museu de Arte Moderna (MAM) da capital fluminense, onde aconteceu o encontro diplomático.

No mesmo dia, Brigitte Macron, primeira-dama francesa, também subiu o Corcovado para o conhecer o Cristo de perto. Antes, no domingo (17) à noite, ela e o marido (de terno) caminharam pela orla carioca.

Corrida matinal

Quem estava na Praia de Ipanema na manhã dessa terça-feira (19), pode ter se deparado com uma figura ilustre no calçadão. No Rio de Janeiro para a reunião da Cúpula de Líderes do G20, o presidente francês, Emmanuel Macron, foi visto fazendo uma corrida pela orla. Cercado por seguranças, o chefe de Estado foi simpático e até chegou a acenar para um cinegrafista durante o percurso.

Seja no Brasil ou no país europeu, fato é que a corrida matinal pode trazer diversos benefícios à saúde, como explica a cardiologista Paola Smanio, do Grupo Fleury, da Diagnoson a+ na Bahia. Reduzir a pressão arterial, controlar o colesterol, ajudar no controle da glicemia, prevenir doenças como diabetes, melhorar o condicionamento físico, fortalecer o coração, diminuir estresse… A lista é grande, segundo a especialista.

Amanhecer

Na manhã dessa terça, Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão, que estava hospedado em um hotel no Posto 4 de Copacabana, foi quem causou inveja aos seguidores ao compartilhar registro do amanhecer na princesinha do mar.

Com o céu alaranjado contrastando com o mar, enquanto o Forte de Copacabana aparece ao fundo iluminado em verde e amarelo, a foto tirada por Ishiba é acompanhada da legenda “Amanheceu em Copacabana”.

Com 12 horas de diferença entre os fusos de Brasília e de Tóquio, o primeiro-ministro deve ter acordado bem cedo para conseguir seu registro. A vista para o cartão-postal antecedeu o último dia da Cúpula de Líderes do G20, que foi realizada no Museu de Arte Moderna, no Flamengo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/g20-familia-de-joe-biden-e-primeira-dama-de-emmanuel-macron-visitam-o-cristo-redentor/

G20: família de Joe Biden e primeira-dama de Emmanuel Macron visitam o Cristo Redentor

2024-11-19