Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Shigeru Ishiba, que estava hospedado no bairro por conta da cúpula do G20, compartilhou em seu Instagram o registro feito da janela do hotel. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na manhã dessa terça, Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão, que estava hospedado em um hotel no Posto 4 de Copacabana, foi quem causou inveja aos seguidores ao compartilhar registro do amanhecer na princesinha do mar.

Com o céu alaranjado contrastando com o mar, enquanto o Forte de Copacabana aparece ao fundo iluminado em verde e amarelo, a foto tirada por Ishiba é acompanhada da legenda “Amanheceu em Copacabana”.

Com 12 horas de diferença entre os fusos de Brasília e de Tóquio, o primeiro-ministro deve ter acordado bem cedo para conseguir seu registro. A vista para o cartão-postal antecedeu o último dia da Cúpula de Líderes do G20, que foi realizada no Museu de Arte Moderna, no Flamengo.

Paisagens

O primeiro-ministro japonês não é a primeira autoridade a compartilhar cliques na cidade. Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, que também está no Rio para participar do G20, se encantou com o Cristo Redentor. Ele compartilhou foto aos pés do monumento.

Através do X, ele compartilhou fotos ao lado de Nísia Trindade, ministra da Saúde, com o Cristo Redentor iluminado de azul, numa campanha de combate ao câncer de colo de útero. “Este é o único câncer que temos as ferramentas para eliminar”, disse Tedros, fazendo apelo aos líderes que participam do G20 para apoiarem o acesso às vacinas contra o HPV.

O mesmo Cristo Redentor impressionou também ao presidente Joe Biden, dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, ao chegar ao MAM, ele foi recebido pelo presidente Lula, que mostrava um painel com a paisagem da cidade. Biden, então, apontou para o cristo, encantado. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, por sua vez, resolveu compartilhar “destaques de um primeiro dia produtivo”. Em seu vídeo, para além da foto oficial ao lado de outros chefes de Estado, com o Pão de Açúcar ao fundo, há destaque também para o Cristo Redentor e para a passarela da Rocinha, projetada por Oscar Niemeyer, sobre a Autoestrada Lagoa-Barra. Corrida matinal O presidente francês, Emmanuel Macron, foi visto correndo na Praia de Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense, nessa terça pela manhã. Ao voltar para o hotel onde estava hospedado em Copacabana, Macron sorriu e acenou para pessoas que o cumprimentaram na entrada. O presidente participou nessa terça do segundo e último dia do G20. Na noite de segunda-feira (18) Macron esteve no coquetel oferecido por Lula, anfitrião da reunião. O evento contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

