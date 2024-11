Mundo O presidente Lula e o líder chinês Xi Jinping assinam 37 acordos bilaterais; confira quais são

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Atos assinados incluem parcerias para abertura de mercado para produtos agrícolas, intercâmbio educacional e cooperação tecnológica. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram nessa quarta-feira (20) 37 acordos de cooperação em mais de 15 temas, como agronegócio, intercâmbio educacional, cooperação tecnológica e investimentos em diversas áreas.

As parcerias envolvem áreas de infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde e cultura.

Com forte esquema de segurança, a visita oficial de Xi Jinping é realizada após a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, onde o líder chinês também compareceu.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil há 15 anos. No ano passado, a corrente de comércio atingiu recorde de US$ 157,5 bilhões, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

De janeiro a outubro de 2024, o intercâmbio entre os países foi de US$ 136,3 bilhões. As exportações brasileiras alcançaram US$ 83,4 bilhões e as importações, US$ 52,9 bilhões, um superávit de US$ 30,4 bilhões.

Em 2023, no primeiro ano de seu terceiro mandato, Lula fez uma visita à China para fortalecer as relações com o país. Neste ano, China e Brasil completaram 50 anos de relações diplomáticas.

Nova rota da seda

O Brasil resistiu à pressão da China para entrar na Iniciativa Cinturão e Rota (BRI), o projeto conhecido como Nova Rota da Seda, que distribui recursos em grandes obras de infraestrutura com investimentos de cerca de US$ 1 trilhão em diversos países para ampliar a influência chinesa no mundo.

O governo brasileiro não aderiu à iniciativa de forma plena, mas assinou um protocolo sobre “sinergias” relacionados ao tema.

Visita oficial

O presidente da China foi oficialmente recepcionado por Lula às 10h no Palácio da Alvorada, onde participaram de reuniões e assinaram acordos.

Uma reunião ampliada contou com a participação de ministros; do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; do presidente indicado ao Banco Central, Gabriel Galípolo; e do embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão.

O presidente chinês deve ainda participar nesta quarta-feira de almoço oferecido por Lula e pela primeira-dama Janja Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, e de um jantar, no Itamaraty.

Xi Jinping chegou em Brasília na terça (19) após participar de reuniões do G20, no Rio de Janeiro. Ele foi recepcionado pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais.

