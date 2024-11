Mundo Putin ameaça com ataque nuclear após Ucrânia usar mísseis fabricados nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para governo russo, aval dos EUA para Ucrânia usar seus mísseis causou escalada perigosa na guerra. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, atualizou a doutrina nuclear do país após a Ucrânia disparar seis mísseis fabricados nos Estados Unidos. Com a mudança, a Rússia passa a considerar ataque conjunto qualquer ataque partido de um país sem arsenal nuclear com apoio de uma nação que tenha armas nucleares.

Vale mencionar: 1) a Rússia é a maior potência nuclear do mundo; 2) dois dias antes da atualização da doutrina nuclear russa, o presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance fabricados na terra do Tio Sam em território russo; 3) para governo russo, gesto dos EUA sinalizou escalada perigosa da guerra na Ucrânia.

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse, em chamada com repórteres, que as mudanças na doutrina significam que “a Federação Russa reserva o direito de usar armas nucleares em caso de agressão usando armas convencionais contra ela e/ou a República da Bielorrússia“.

O gesto de Putin abre caminho para a Rússia usar armas nucleares para responder aos ataques ucranianos feitos com apoio dos EUA. Lembrando que dissuasão com base em ameaça de uso de armas nucleares é um pilar da doutrina militar dos russos.

Doutrina nuclear

A atualização da doutrina, a segunda em menos de seis meses, diz que qualquer ataque aéreo maciço contra a Rússia pode desencadear uma resposta nuclear, e demonstra a disposição de Putin de usar o arsenal nuclear do país para forçar o Ocidente a recuar enquanto Moscou pressiona com uma ofensiva lenta na Ucrânia.

Ao ser questionado se a doutrina atualizada foi deliberadamente publicada após a decisão de Biden, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que o documento foi publicado “em tempo hábil” e que Putin instruiu o governo a atualizá-lo no início deste ano para que estivesse “de acordo com a situação atual”.

Putin anunciou pela primeira vez as mudanças na doutrina nuclear em setembro, quando presidiu uma reunião para discutir as revisões propostas.

A doutrina atualizada afirma que um ataque contra a Rússia por uma potência não nuclear com a “participação ou apoio de uma potência nuclear” será visto como um “ataque conjunto à Federação Russa”.

Ameaça

Acrescenta que a Rússia pode usar armas nucleares em resposta a um ataque nuclear ou convencional que represente uma “ameaça crítica à soberania e à integridade territorial” da Rússia e de sua aliada Belarus, uma formulação vaga que deixa amplo espaço para interpretação.

Ela não especifica se tal ataque necessariamente desencadearia uma resposta nuclear. Ele menciona a “incerteza de escala, tempo e local de possível uso de dissuasão nuclear” entre os princípios fundamentais da dissuasão nuclear.

O documento também observa que uma agressão contra a Rússia por um membro de um bloco ou coalizão militar é vista como “uma agressão por todo o bloco”, uma clara referência à Otan.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/putin-ameaca-ataque-nuclear-apos-ucrania-usar-misseis-fabricados-nos-estados-unidos/

Putin ameaça com ataque nuclear após Ucrânia usar mísseis fabricados nos Estados Unidos

2024-11-20