Magazine O príncipe Charles fez comentários ofensivos sobre Diana para o irmão dela dias após sua morte

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"O príncipe Charles não tinha dúvidas de que deveria percorrer o longo caminho com os dois filhos", diz trecho de novo livro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os arranjos do funeral da princesa Diana, em 1997, provocaram tensão entre os dois Charles da vida dela: o marido e o irmão. Segundo o livro “Battle of brothers” (“Batalha de irmãos”, do historiador Robert Lacey, que destrincha a relação entre William e Harry), o príncipe Charles e Charles Spencer divergiram ferozmente acerca da participação dos filhos do casal no enterro.

“O príncipe Charles não tinha dúvidas de que deveria percorrer o longo caminho com os dois filhos ao lado dele”, escreveu Lacey em trechos obtidos pela revista “People”, “mas o tio Charles Spencer não concordou. Ele já estava com raiva em nome de sua família porque o funeral de sua irmã tinha sido sequestrado em uma ocasião real, e ele se opôs particularmente à ideia de que seus jovens sobrinhos devessem andar quase um quilômetro atrás do caixão de sua mãe pelas ruas. Spencer tinha certeza de que Diana teria ficado horrorizada com a ideia de seus filhos terem que suportar tal provação. Ele já tinha dito isso a Charles.”

Uma discussão entre eles “terminou com o conde (Charles Spencer é o nono Conde de Spencer) batendo o telefone na cara do cunhado depois que Charles fez um comentário particularmente ofensivo sobre Diana”.

O livro não detalha o teor da ofensa, mas o que se sabe é que, no fim das contas, William e Harry participaram, ao lado do pai, do avô e do tio, da procissão real no enterro da mãe, seis dias após a morte dela num acidente de carro em 31 de agosto de 1997.

Desavenças

A divisão entre o Príncipe William e o Príncipe Harry e os eventos que levaram à saída de Harry da família real ao lado de sua mulher Meghan Markle são revelados em uma nova biografia escrita por um importante historiador real. Robert Lacey, que escreveu livros sobre a princesa Diana e, mais notoriamente, a rainha Elizabeth II, se concentra agora na história da nova geração.

Um trecho de “Batalha de Irmãos: William & Harry – A História de Uma Família em Tumulto, explora os meses que antecederam a saída de Harry e Meghan da família real e as negociações que ocorreram em Sandringham.

Sobre a cúpula da família real em janeiro, Lacey, que também é consultor da série ‘The Crown’, da Netflix, escreve: “A rainha concluiu que os quatro – Harry, William, Charles e ela – deveriam sentar-se com seus respectivos secretários particulares em Sandringham, na segunda-feira seguinte, para discutir as coisas, embora William tenha confidenciado a um amigo que preferia deixar toda a barganha para os funcionários.

“‘Passei o braço em volta do meu irmão por toda a vida’, disse ele, ‘e não posso mais fazer isso. Somos entidades separadas.'”William manteve distância da cúpula de Sandringham. A Rainha sugeriu que a família se reunisse para almoçar antes do grande encontro na biblioteca naquela tarde, mas ele recusou o convite de sua avó.”, diz o livro.

Sobre as negociações, Lacey escreve: “Foi como lidar com um advogado obstinado de Hollywood”, disse uma fonte sênior do palácio familiarizada com as negociações. “Os Sussexes [Harry e Meghan] queriam garantias em todos os pontos como se fosse uma negociação contratual.”

“Eles interpretaram mal as negociações”, disse o informante do palácio,”mas o palácio também fez isso”. “A Rainha deliberou por várias semanas, depois decidiu que Harry e Meghan não poderiam usar Sussex Royal como marca para comercializar suas mercadorias e várias atividades na América do Norte”, continua o trecho publicado no Daily Mail.

“Foi relatado de forma confiável que Sua Majestade permaneceu bem disposta com seu neto e neta. Ela desejou-lhes boa sorte em sua nova vida no Canadá – e seu ‘oitavo bisneto’ também, é claro. “Mas também foi dito que o comportamento errático e impulsivo do casal no ano anterior não havia inclinado a Rainha Elizabeth II a confiar aos Sussex o uso da palavra ‘real’ tão cedo.”

As tensões dentro da família real eram evidentes na época da transmissão do Natal de 2019 da Rainha – ou seja, a ausência de uma foto de Meghan, Harry e o bebê Archie. “Era inédito na mesa real de Natal não apresentar uma imagem aconchegante do último neto real ou bisneto. Mas em 2019 não havia nenhum sinal do filho de seis meses de Harry e Meghan, Archie”, escreve Lacey.

“A nova imagem real que a Rainha divulgou em 3 de janeiro para marcar a nova década mostrava a própria Rainha Elizabeth II, o futuro Rei Charles III, o futuro Rei William V – e, indo ainda mais longe, o Rei George VII na forma de pequeno Príncipe George, com apenas sete anos de idade”, continua ele.

“Fontes do palácio também informaram que o plano de representar a linha direta de sucessão real foi entusiasticamente apoiado pelo príncipe William, o que pode ser visto como o envio de uma mensagem a seu irmão mais novo.”A mensagem foi recebida e levada a sério”, diz o livro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine