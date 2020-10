Celebridades Larissa Manoela fala sobre ter virado adulta em frente ao público: “Demora mesmo para essa ficha cair”

12 de outubro de 2020

Aos 19 anos, a atriz explica que, por causa disso, tem até mais cuidado com a forma como se comunica com o público

Larissa Manoela conta que lida da melhor forma possível com as pessoas que ainda têm dificuldade de entender que ela não é mais a criança que começou na TV. Aos 19 anos, a atriz explica que, por causa disso, tem até mais cuidado com a forma como se comunica com o público.

“Faz parte do jogo e não vejo nenhum problema nisso. Demora mesmo para essa ficha cair. Não tenho pressa. Eu mesma adoro olhar para trás e ver a trajetória que segui – com todos os erros, acertos, tropeços e conquistas. Eu admiro colegas que também começaram a carreira quando eram crianças e hoje, com muito trabalho e dedicação, construíram as suas histórias lindamente. Além disso, tenho fãs de todas as idades, até por conta das novelas e dos filmes que estão no ar. É um carinho que não sei medir ou explicar. Continuar conectada com essa galera é uma delícia. Eu só tenho a ganhar! E, justamente por isso, por esse tempo que as pessoas precisam ter para me associar à vida adulta, tenho um pouco mais de cuidado com a minha comunicação”, analisa.

Consciente de sua influência, Larissa se dedicou a fazer lives e a usar sua voz para ajudar pessoas que estavam tendo dificuldades para enfrentar esse período de pandemia.

“Estamos vivendo dias difíceis, com notícias de perdas. Pessoas perdendo vidas, pessoas perdendo seus trabalhos… Na quarentena, tentei manter a leveza. Mas não pude fechar os olhos para essa realidade que precisamos encarar. Tenho muito o meu pé no chão, sei dos meus privilégios e sou grata pelas conquistas e oportunidades. E sei que também é o momento de ajudar, de pensar em quem não tem recursos e está em uma situação ainda mais delicada com essa pandemia. É fazer bom uso da nossa voz, alertar para causas importantes e ajudar urgentemente quem precisa. Tem gente que não pode esperar, que não tem mais tempo.”

