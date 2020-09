Magazine O príncipe Harry e Meghan Markle fazem exigências para suas aparições públicas

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Casal faz lista de exigências para participar de eventos. (Foto: Reprodução)

Um relatório a que o jornal britânico The Telegraph teve acesso lista as exigências feitas pelo duque e pela duquesa de Sussex em suas aparições públicas. O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle – que assinaram na semana passada um com contrato multimilionário com a Netflix – emitem uma longa lista de exigências envolvendo suas apresentações públicas, incluindo uma garantia antecipada da quantia exata de dinheiro que receberão e a capacidade de escolher quem os apresentará e moderará o evento. Segundo a imprensa britânica, os duques demandam até US$ 1 milhão (mais de R$5 milhões) por discurso.

O casal agora é representado pela poderosa agência Harry Walker, de Nova York, que já elaborou para eles um “Formulário de Solicitação de Evento Virtual” de quatro páginas, em que o casal pode decidir cada detalhe de suas aparições online também.

Antes de concordar em participar de um evento, eles querem saber quantas pessoas estarão presentes e “quem são elas”. Também se preocupam com os patrocinadores e querem conhecer todos os envolvidos no financiamento do evento e saber “o que eles estão recebendo em troca do patrocínio”.

Os formulários incluem, ainda, perguntas específicas sobre os procedimentos do evento. Eles querem saber, por exemplo, se “algum elemento do programa ao vivo ou pré-gravado será executado simultaneamente com a apresentação do palestrante” e quem mais pode estar falando. “O que o público verá na tela? Você vai incorporar alguma marca? O que o palestrante verá na tela imediatamente antes e durante a apresentação? ”, o formulário pergunta. O príncipe e Meghan querem até saber em que “formato de conexão” o evento será transmitido, para não passar nenhum constrangimento por conta de falhas tecnológicas inesperadas.

