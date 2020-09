Magazine Cantora Vanusa é internada em hospital em São Paulo com problemas respiratórios

9 de setembro de 2020

A cantora Vanusa, de 72 anos, está internada, desde a última segunda-feira (07), no Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o filho Rafael Vanucci, o estado de saúde dela é estável. A suspeita é que a cantora esteja com pneumonia.

O filho da cantora, Rafael Vanucci, postou nas redes sociais que a mãe foi hospitalizada por problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro. Segundo Rafael, o estado dela é estável e tranquilo. Porém, a cantora continuará hospitalizada porque precisa tomar antibióticos por via subcutânea (abaixo da pele).

Há mais de três anos, Vanusa enfrenta o mal de Alzheimer e passa por acompanhamento médico. Em 2019, ela foi internada numa clínica em São Paulo. A filha Aretha Marcos, também fez uma postagem, nesta terça-feira (08), falando sobre o momento que a mãe está vivendo.

“Minha mãe, assim como milhares de pessoas está se transformando. A maior inteligência que já conheci. A pessoa mais verdadeira em sua luz e sombra , nunca soube ser de mentira. Boa de mentira, amar de mentira, ser mãe de mentira, tudo intenso e verdadeiro, só para fortes. Ela me deu o DNA, e me mostrou a porta para que eu pudesse buscar quem eu sou. Viva Vanusa!”.

