O príncipe William revela déficit de visão e que isso o ajuda em compromissos públicos

30 de Maio de 2020

William disse se sentir menos ansioso ao ver um borrão ao invés de rostos individuais olhando para ele. Foto: Reprodução William disse se sentir menos ansioso ao ver um borrão ao invés de rostos individuais olhando para ele. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Príncipe William revelou ter um déficit de visão que acaba por ajudar em compromissos públicos. Segundo nome na linha de sucessão da coroa britânica, o primogênito do Príncipe Charles tratou do tema em um documentário recém-exibido no canal de TV britânico BBC, noticia o site do jornal inglês The Independent.

Batizado de “Football, Prince William and Our Mental Health” (“Futebol, Príncipe William e a Nossa Saúde Mental”, em tradução livre), a produção trata da saúde mental de jogadores e torcedores de futebol. A produção foi gravado ao longo de um ano, mostrando idas constantes de William a treinamentos e jogos de futebol.

Em determinado momento da produção, William conversa com jogadores que dizem se sentir ansioso de terem suas vidas expostas e incomodados com a pressão de estarem sendo sempre cobrados por comentaristas e torcedores. William se solidarizou com eles dizendo que às vezes sente o mesmo e contou como sua deficiência visual o ajuda.

“A minha visão começou a se deteriorar aos poucos à medida que fico mais velho e evito usar minhas lentes quando estou trabalhando, então não vejo o rosto de ninguém enquanto dou os meus discursos”, contou em meio a risos.

“Isso ajuda porque acaba todo mundo virando um grande borrão de rostos e não vejo ninguém olhando diretamente para mim. Apesar de conseguir enxergar o suficiente para ver o papel na minha frente e coisas do tipo, não consigo ver uma sala inteira, por exemplo, e isso ajuda pra valer com a minha ansiedade”, disse.

Hoje aos 37 anos, William está atualmente em isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Ele está em sua residência na companhia da esposa, a duquesa Kate Middleton, e dos três filhos do casal: George (6 anos), Charlotte (5 anos) e Louis (2 anos).

