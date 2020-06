Geral O príncipe William tem aconselhado seu irmão Harry a voltar com a família para Londres

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Harry e William estão mais próximos novamente, apesar da distância física. (Foto: Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Mudar de país não é fácil para ninguém. Ainda mais quando você é um príncipe e chega em uma das cidades mais lotadas de paparazzi como Los Angeles (EUA). Por isso, a vida do príncipe Harry não tem sido moleza na Califórnia e ele tem contado com o irmão para aguentar o rojão. Segundo a revista “Us Weekly”, os dois estão mais próximos novamente, apesar da distância física, e o mais velho têm aconselhado os Sussex a voltarem para Londres.

“William tem falado para Harry voltar a Londres ou se mudar para outro lugar mais seguro”, disse uma fonte próxima aos dois. “Ele está preocupado com a segurança e o bem-estar do irmão.” A mesma fonte diz que Harry tem tido bastante contato com a avó, que sempre checa se ele está bem.

Drones

Recentemente, Meghan e Harry deram queixa na polícia por causa de drones que estavam sobrevoando a casa da família.

Segundo o site “Daily Beast”, o casal chamou a polícia por causa de drones que sobrevoavam sua residência em Los Angeles. Segundo a reportagem, os aparelhos rondaram a casa dos Sussex pelo menos cinco vezes no último mês, chegando a ficar a menos de três metros de distância – e, numa delas, o casal estavam na piscina com Archie.

“Eles veem esses drones chegando e acham que estão sendo operados por fotógrafos, mas não podem garantir isso”, disse uma fonte ao site. “Meghan recebeu ameaças de morte racistas na época de seu casamento, então a ameaça terrorista é muito real para eles. Mas, além disso, imagine se você estivesse no lugar deles, como isso seria? Ter drones zumbindo na sua cabeça quando você está tentando brincar com seu filho?”.

Um porta-voz da polícia de Los Angeles confirmou ao site que houve reclamações sobre drones na área onde Harry e Meghan moram, mas não entrou em detalhes sobre de onde teria vindo a queixa.

Archie, filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, comemorou seu 1º aniversário no mês passado. A rainha Elizabeth II divulgou uma mensagem desejando os parabéns para o bebê, que é o sétimo na sucessão da coroa britânica.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor não recebeu o título de príncipe por escolha de seus pais. Nas redes sociais, o príncipe e a duquesa de Sussex não divulgaram uma foto recente do menino por ocasião do aniversário.

Desde o fim de março, o casal deixou de representar a coroa britânica. Como anunciaram em janeiro, Harry e Meghan abandonaram suas obrigações oficiais como membros da família real alegando não suportar a pressão da imprensa britânica sobre a realeza.

Por determinação do Palácio de Buckingham, eles não utilizaram mais o título de “alteza real” e deixaram de receber dinheiro público para os chamados “deveres reais”. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral