Política O PSD pretende lançar o governador do Paraná, Ratinho Jr., à Presidência da República

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Partido pretende usar pré-candidatura de governador do Paraná para aumentar capital político em negociações. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PSD quer construir a candidatura do governador do Paraná, Ratinho Jr., à Presidência na eleição de 2026. O chefe do Executivo paranaense já expressou diversas vezes seu desejo de disputar o Planalto e seus apelos têm encontrado eco entre os membros da legenda – incluindo o presidente do partido, Gilberto Kassab.

A pré-candidatura de Ratinho foi discutida na sexta-feira (4), em evento do PSD no Rio de Janeiro. Parlamentares da sigla e Kassab avaliaram como positivo ter um nome próprio na corrida presidencial do ano que vem.

“É um debate que só vamos ter mais tarde neste ano. Mas se o PSD tiver candidato, será o Ratinho Júnior”, disse Kassab.

A fala do dirigente converge com o discurso adotado pelo governador, de se colocar à disposição da disputa – da qual quer de fato participar – mas sem deixar de lado a gestão do Palácio Iguaçu.

“Só o fato de estar no tabuleiro nacional como um possível protagonista me deixa muito honrado, feliz, obviamente. Claro que isso não é uma coisa que naturalmente coloca a minha candidatura, porque tem uma construção interna dentro de partido, com a sociedade de certa forma, e eu também tenho um compromisso com o meu Estado”, disse Ratinho.

Seguindo o calendário eleitoral, falta um ano para que os futuros postulantes do pleito deixem seus cargos atuais e fiquem livres para a disputa. As candidaturas, porém, só serão oficializadas em agosto de 2026. E até lá, como é dito no jargão dos políticos, vai “passar muita água debaixo da ponte”.

Nesse sentido, é comum que os partidos lancem nomes à Presidência no período pré-eleitoral. Na sexta, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, se lançou na corrida, mas sem a presença do presidente da sigla, Antonio Rueda. Como ocorreu no passado, nem todos os pré-candidatos seguem na disputa quando ela começa oficialmente.

Alguns tentam outras vagas: como o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), que se colocava na como possível presidenciável da eleição de 2022, mas que no final concorreu ao Senado. E outros sequer participam da disputa. Foi o caso do ex-governador de São Paulo, João Doria, que chegou a ganhar as prévias do PSDB no pleito passado e se licenciou do Executivo paulista, mas foi abandonado pela própria sigla e deixou a vida política.

De olho nos exemplos de quatro anos atrás, correligionários tem orientado Ratinho a não repetir os mesmos passos do então presidenciável do PSD, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O parlamentar foi cotado para a disputa desde o momento que se filiou à sigla, em outubro de 2021. No entanto, ele fez poucos movimentos para se fortalecer como um player eleitoral, priorizando sua atuação como presidente do Senado.

A consequência disso foi ter tido uma performance fraca nas pesquisas de opinião da época, pontuando, em média, com 1%. Diante dos resultados, Pacheco deixou a disputa ainda em março de 2022.

Apoio de Bolsonaro

Ratinho tem buscado apoio entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na expectativa de herdar um pouco do apelo eleitoral do ex-mandatário, inelegível até 2030.

Sem o ex-presidente nas urnas de 2026, o chefe do Palácio Iguaçu tenta se cacifar para ser o candidato da direita, mas com tom mais moderado que o do expresidente. Embora Ratinho tenha se mantido ao lado do ex-mandatário, ele não comprou os discursos radicais, de supostas fraudes nas urnas e negacionistas em relação à vacina. E se absteve de pautas contrárias ao Supremo Tribunal Federal.

Capital político

Há ainda outros motivos para o PSD querer um pré-candidato na corrida ao Planalto.

Um dos mais fortes, dito nos bastidores, é que, com postulante próprio, o partido aumenta o capital político para negociar com outras legendas espaços de prestígio nas chapas de 2026; até mesmo a de candidato a vice-presidente. Há, inclusive, conversas, embora incipientes, para uma possível aliança entre Ratinho e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nome mais cotado para concorrer à Presidência no lugar de Bolsonaro e aliado próximo de Kassab.

Outro motivo é que uma candidatura do PSD afasta o partido da polarização entre Bolsonaro e o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Na prática, vira uma carta branca para que os membros da sigla apoiem quem eles quiserem. O PSD é conhecido por ser um partido heterogêneo e tem representantes tanto no governo federal quanto na gestão de Tarcísio.

Com candidato próprio e sem estar preso numa aliança nacional com qualquer um dos lados, os filiados do PSD ficam soltos para formar palanques. É o caso do prefeito do Rio, Eduardo Paes, apontado como candidato ao governo do Estado em 2026 e próximo a Lula. (Com informações do Valor Econômico)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/o-psd-pretende-lancar-o-governador-do-parana-ratinho-jr-a-presidencia-da-republica/

O PSD pretende lançar o governador do Paraná, Ratinho Jr., à Presidência da República

2025-04-08