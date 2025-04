Rio Grande do Sul Relatório classifica o RS em quarto lugar no ranking nacional de renda domiciliar per capita

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Valor médio era de R$ 2.255 no ano abrangido pelo levantamento. (Foto: Freepik)

Relatório econômico divulgado nessa terça-feira (8) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) aponta o Rio Grande do Sul em quarto lugar no ranking nacional de renda domiciliar per capita. Valor médio: R$ 2.255, o que representa 22% acima da média dos Estados.

O mesmo documento mostra, porém, a permanência de entraves como o da desigualdade racial. Enquanto o rendimento mensal da população negra ou parda era de R$ 1.512, o segmento formado por pessoas brancas recebia R$ 2.486, ou 160% a mais.

No Brasil, a diferença é ainda mais acentuada: 190%. Dados do mesmo ano mostram que 27,9% dos negros ou pardos viviam em situação de pobreza no País, mais que o dobro da proporção de pobres entre os brancos, que foi de 13,4%.

Também em 2023, a renda dos 40% mais pobres no Rio Grande do Sul equivalia a 9,4% da renda dos 10% mais ricos. No Brasil, esse índice era de 7%.

O histórico de análises também indica uma queda de rendimento entre os mais pobres, no período de 2015 a 2018. Mas esse cenário melhorou até 2023, quando a renda de todos os grupos subiu. Apesar do avanço, permanece uma diferença de renda significativa entre os mais pobres e os mais ricos.

Com análise comparativa de dados no período de 2015 a 2023, o boletim está anexado ao estudo “Redução das Desigualdades: o ODS 10 no Rio Grande do Sul”, de autoria do pesquisador Guilherme Risco. A base são informações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre outras fontes.

O documento faz parte da série que acompanha a a evolução do Estado em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). No foco está o cumprimento do prazo até 2030.

PIB

Um dos indicadores usados pelo DEE para aferir a desigualdade no Estado é a participação das remunerações no Produto Interno Bruto (PIB), no que se refere à parcela da renda gerada no País e que fica com os trabalhadores. Nesse caso, os dados disponíveis abrangem o intervalo de 2015 a 2021.

No Rio Grande do Sul, a proporção do componente remuneração no PIB foi de 42,3% em 2015. Esse indicador diminuiu em 2021 (último ano da série que analisa esse tipo de dado), quando passou para 36,9%. A redução também foi observada no Brasil, onde a proporção foi de 44,6% em 2015 e de 39,2% em 2021.

Na comparação com os demais Estados, o Rio Grande do Sul detinha a 7ª menor proporção em 2015 e 6ª menor em 2021. O Distrito Federal era a única unidade federativa com aumento da remuneração (1,5 ponto percentual), enquanto o Pará foi a que teve a maior redução (14 pontos percentuais).

Migração

Uma das metas para a redução das desigualdades consiste em facilitar a migração e promover a integração de migrantes e refugiados à sociedade que os recebe. Segundo o relatório do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), projeto da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 50.355 imigrantes solicitaram refúgio no Brasil em 2022, sendo a maioria (67%) de origem venezuelana.

O Rio Grande do Sul foi a oitava unidade federativa com mais pedidos (855). A maior parte veio de cidadãos de Cuba (22%), Gana (19%), Venezuela (14%), África do Sul (10%) e Haiti (9%).

Um estudo elaborado em 2021 pelo DEE constatou, ainda, que os imigrantes que chegam ao Estado são, em sua maioria, homens jovens. Os locais de residência concentram-se na Região Metropolitana, em grandes cidades ou em municípios próximos às fronteiras com Argentina e Uruguai. Ao todo, foram identificados 29.357 imigrantes no Estado entre 2018 e 2020.

(Marcello Campos)

