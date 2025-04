Rio Grande do Sul Espécie rara da Mata Atlântica é avistada em parque nacional na divisa entre RS e SC

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Foto: William Polli/Urbia

Uma irara (Eira barbara) foi avistada nesta terça-feira, 8 de abril, no Cânion Itaimbezinho, localizado no Parque Nacional de Aparados da Serra, na divisa entre Cambará do Sul e Praia Grande (SC).

O animal pertence à família Mustelidae, a mesma de mamíferos carnívoros como ariranhas e lontras. Por ocorrer em áreas de Mata Atlântica, o avistamento reforça a importância do trabalho de preservação realizado tanto no Parque Nacional de Aparados da Serra quanto no Parque Nacional da Serra Geral, onde está o Cânion Fortaleza.

As principais ameaças à espécie são a degradação e a fragmentação do habitat, causadas principalmente pelo desmatamento e pelas queimadas.

Também conhecida como “papa-mel”, devido à preferência por esse alimento, a irara se junta a outros registros relevantes nos parques nacionais sob gestão da Urbia, como o leão-baio e o lobo-guará – este último, uma espécie considerada extremamente ameaçada de extinção, que voltou a ser avistada com mais frequência na região do Cânion Fortaleza graças à preservação ambiental da área.

