Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

"Eu estava fazendo uma pescaria legal. O que a PF está fazendo é uma pescaria ilegal, que não é permitida pela nossa Constituição", disse Flavio. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro disse que a Polícia Federal (PF) está fazendo “uma pescaria ilegal” com a operação deflagrada nessa segunda-feira (29) que mira o seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro. Ele é investigado por suspeita de ter ligação com a Abin paralela, mantida no governo do ex-presidente para monitorar autoridades e desafetos.

“Eu estava fazendo uma pescaria legal. O que a PF está fazendo é uma pescaria ilegal, que não é permitida pela nossa Constituição e nem pela nossa legislação”, disse Flávio.

O senador afirma que ele, o pai e os irmãos foram pescar por volta das 5h30 e que soube da ação policial quando estava dentro da água.

“A gente saiu para pescar cedo, às 5h30. Fomos para uma ilha distante para fazer um mergulho, eu estava dentro da água quando meu pai me chamou e disse: ‘Sai, que está tendo busca e apreensão na casa do Carlos. Foi só o tempo da gente arrumar as coisas e voltar. Só que meu pai voltou pra casa e eu vim direto para o local onde tínhamos um almoço”, disse Flávio.

“É uma operação cinematográfica para fazer a busca e apreensão de um aparelho telefônico. Até helicóptero pousou aqui na vila. Teve uma aglomeração na frente da casa do meu pai para apoiá-lo. É isso que o Alexandre (de Moraes) está arrumando”, disse Flávio.

O senador disse também que o telefone do pai não foi apreendido, porque Bolsonaro estava ligando para ele.

Eduardo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na tarde dessa segunda, que a ordem judicial que autorizou a operação da PF contra seu irmão e vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) é “ilegal” e “imoral”.

Conforme o parlamentar, o mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “genérico” e visava atingir todos os membros do clã Bolsonaro que estavam na casa de férias da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Pela rede social X, Eduardo escreveu que o mandado foi assinado pelo ministro do STF nessa segunda, pouco antes da operação, e que o objetivo seria atingir, além de Carlos Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os irmãos do vereador carioca.

“O mandado de apreensão era datado de hoje, 29/JAN. Ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela 1º vez reuniu Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e eu, Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 06:00h de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionado ao Carlos”, afirmou.

A publicação foi compartilhada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na rede social. Carlos ainda não se pronunciou. Eduardo afirmou que os agentes cogitaram apreender o celular dele, do pai e de Flávio Bolsonaro, que não são alvos da operação.

“Esse estado de coisas não pode permanecer, não pode uma ordem judicial ter uma ampliação dessa forma. Isso é ato ilegal, além de imoral”, afirmou.

