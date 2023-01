Brasil O que pode acontecer com os manifestantes que agrediram cavalos em Brasília

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Imagens que circularam na internet mostram o momento em que a multidão agride um policial montado e seu cavalo com objetos, chutes e pauladas Foto: Reprodução Imagens que circularam na internet mostram o momento em que a multidão agride um policial montado e seu cavalo com objetos, chutes e pauladas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Bolsonaristas que agrediram cavalos da Polícia Militar do Distrito Federal durante os atos antidemocráticos do último domingo (8) podem ser punidos com até um ano de prisão caso identificados. Imagens que circularam na internet mostram o momento em que a multidão derruba um policial montado em um dos animais. Ambos acabam agredidos com objetos, chutes e pauladas. Outra imagem mostra um cavalo sendo atendido por PMs, com um esparadrapo em volta de um dos olhos.

“A punição está prevista no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, imposta a quem praticar maus-tratos ou atos de abuso contra animais. A pena é de detenção, de três meses a um ano”, diz a delegada Raquel Gallinati, diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil. A punição leva em consideração apenas a agressão aos animais — logo, os ataques dirigidos contra agentes da segurança pública aumentariam a pena dos agressores, caso identificados.

De acordo com o deputado federal Fred Costa (Patriota-MG), que acompanha o caso, ambos os animais foram atendidos por veterinários e já tiveram alta, mas seguem em observação. O cavalo que foi derrubado junto com o policial ainda tem um inchaço na região da barriga, devido às agressões. O outro animal, atingido perto do olho por um objeto cortante, foi medicado e passa bem.

O parlamentar, que faz parte do grupo Cadeia para Maus-Tratos, diz que está em contato com a Polícia Militar e outras forças de segurança para dar andamento à identificação dos autores das agressões.

Registros

Em outro vídeo que circula na internet, é possível ver alguns animais que correm entre os invasores e são agredidos enquanto passam. Um deles é atacado com uma cadeira, e o policial que o conduzia cai enquanto o cavalo consegue sair correndo.

As cenas viralizaram nas redes sociais, e usuários lamentaram o episódio. Alguns questionavam a necessidade da atuação dos animais em manifestações do tipo. “É revoltante. Mas não seria o caso de rever a presença dos animais nesses atos? Quando eles entram em cena eu já fico angustiado”, escreveu um internauta.

Interventor

De acordo com o interventor federal no Distrito Federal, Ricardo Cappelli, os extremistas responsáveis pelos atos de vandalismo ocorridos nas sedes dos Três Poderes na tarde deste domingo (8) “seguirão sendo identificados e punidos”. Cappelli afirmou que “ninguém ficará impune” após a invasão da sede do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

