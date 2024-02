Mundo O que diz relatório sobre acidente com Boeing 737 Max 9, da Alaska Air, que perdeu porta

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Momento da inspeção em porta tampão do Boeing 737 Max. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O incidente com um voo da Alaska Airlines no mês passado foi aparentemente desencadeado por um plugue de porta que não havia sido devidamente fixado antes de o avião ser entregue pela Boeing. Quatro parafusos usados como um mecanismo de segurança para manter um painel no lugar não foram instalados no jato Boeing 737 Max 9, de acordo com um relatório preliminar do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB na sigla em inglês).

O incidente se tornou a maior crise para a Boeing desde que toda a sua frota de jatos Max foi suspensa em todo o mundo em 2019, após dois acidentes fatais. Os aviões Max 9 com a mesma configuração de porta que o jato do Alasca, ficaram parados por semanas até que pudessem ser inspecionados, e os reguladores estão examinando os processos de fabricação da Boeing e aumentando a pressão sobre a administração da empresa.

As evidências encontradas na porta recuperada e na fuselagem indicam que os quatro parafusos “estavam faltando”, segundo o relatório do NTSB. O documento não chega a nenhuma conclusão sobre o que causou a falha de 5 de janeiro, mas é um relato extraordinariamente detalhado da coleta inicial de fatos do conselho de segurança. Ele contém fotos do painel que posteriormente falhou, tiradas no chão de fábrica da Boeing.

O painel havia sido trabalhado durante a montagem final, mas o NTSB ainda está analisando o que foi feito e por quê. O conselho de segurança pode levar um ano ou mais para chegar a suas conclusões formais.

“A investigação continua para determinar quais documentos de fabricação foram usados para autorizar a abertura e o fechamento do plugue MED esquerdo durante o retrabalho do rebite”, disse o relatório em referência ao painel que falhou.

A Spirit AeroSystems Holdings, a mais importante fornecedora da Boeing, também foi alvo de críticas após o acidente. As ações da Boeing subiram 1,3% em Nova York. A Spirit subiu 13,2%.

O incidente ocorreu quando um painel que veda uma abertura de porta não utilizada no lado esquerdo do jato da Alaska Air se abriu logo após a decolagem de Portland, causando uma violenta perda de pressão e submetendo os passageiros e a tripulação a ventos fortes e ruídos quando o jato retornou para um pouso de emergência. Não foram registrados ferimentos graves.

O painel, conhecido como plugue da porta, é mantido no lugar por 12 suportes que sustentam o enorme diferencial de pressão entre a cabine e o ar rarefeito da altitude. Um conjunto separado de quatro parafusos foi projetado para prendê-lo no lugar. O painel se abre deslizando para cima e os parafusos, que incluem pinos para evitar que se soltem inadvertidamente, impedem esse movimento.

Os problemas com o trabalho da Boeing na família de aeronaves Max continuam a surgir. Em 4 de fevereiro, a empresa divulgou que havia descoberto falhas de fabricação com furos de rebites em cerca de 50 aeronaves 737 não entregues. O problema teve origem na Spirit, disse um porta-voz da empresa.

O problema divulgado em 4 de fevereiro é o mais recente em uma série de falhas originadas na antiga unidade de aeroestruturas da Boeing. Um erro de perfuração em um anteparo de pressão na popa fornecido pela Spirit atrasou as entregas do 737 Max no ano passado, o mais importante gerador de fluxo de caixa da fabricante de aviões. Um problema separado com os acessórios do estabilizador afetou a produção no início de 2023.

A Boeing também terá que lidar com a possibilidade de uma ruptura trabalhista ainda este ano. O maior sindicato da empresa, a International Association of Machinists and Aerospace Workers (Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais), exigirá um aumento salarial de 40% ao longo de três ou quatro anos, encorajado por um movimento trabalhista nos EUA, pela escassez de trabalhadores aeroespaciais qualificados e pela pressão sobre a Boeing para estabilizar o trabalho em suas fábricas.

A Administração Federal de Aviação também está realizando uma supervisão aprimorada da Boeing e da Spirit. A agência está na metade de sua análise e espera divulgar as conclusões e possíveis recomendações ainda este mês, disse Jodi Baker, administrador associado adjunto da FAA para segurança da aviação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/o-que-diz-relatorio-sobre-acidente-com-boeing-737-max-9-da-alaska-air-que-perdeu-porta/

O que diz relatório sobre acidente com Boeing 737 Max 9, da Alaska Air, que perdeu porta

2024-02-06