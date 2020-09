Bem-Estar O que é brain food? Especialista lista alimentos bons para o cérebro

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Existem nutrientes específicos para a saúde e o bom funcionamento dos neurônios. (Foto: Reprodução)

Você já ouviu falar em brain foods? São alimentos que contribuem para o bom funcionamento do cérebro, dando mais energia no dia a dia e reduzindo os riscos de doenças neurodegenerativas. Para saber mais sobre os benefícios desses alimentos e como incluí-los na sua rotina, a nutricionista Juliana Carreira tem dicas preciosas que você confere no Purepeople. Aos detalhes!

1- Precisa de bom desempenho cognitivo? Capriche nas folhas verdes-escuras

Trabalhar, estudar, resolver os pepinos da rotina… tudo isso demanda uma alta atividade cerebral. Para isso, alguns alimentos podem te dar um forcinha extra! “As dietas ricas em gorduras monoinsaturadas (azeite de oliva, abacate), ômega 3 e 6 (salmão, sardinha, óleo de peixe, linhaça) e vitamina E (oleaginosas, sementes e cereais integrais) aumentam o fluxo sanguíneo, oxigenando o cérebro e melhorando o seu desempenho”, afirma Juliana. Vale também caprichar nos folhosos de cor verde-escura, como espinafre, rúcula, brócolis, couve, que são ricos em antioxidantes.

2- Chás e frutas cítricas são indicados para a memória

Com o passar dos anos, o cérebro passa por estresse oxidativo, o que pode provocar alterações na memória e até mesmo doenças como Alzheimer. Para manter a memória fresquinha, vale incluir na alimentação diária chás como o verde, o de hibisco e o de gengibre, vegetais verde-escuros, frutas cítricas e vermelhas. “As chamadas berries (morango, amora, framboesa e mirtilo) já possuem comprovação científica na prevenção e recuperação da perda de memória”, reforça a nutri.

3- Café aumenta a concentração, mas deve ser moderado

A expert também explica que a cafeína tem poder estimulante, pois bloqueia uma substância do cérebro chamada adenosina, que nos deixa sonolentas. Mas isso não significa que está liberado tomar café o dia inteiro. “A cafeína está presente café e nos chás verde, preto e mate. Mas é importante reforçar que ela pode afetar o sono e algumas pessoas têm mais sensibilidade. O consumo deve ser moderado e, de preferência, indicado por um profissional”, alerta.

4- Alimentos indicados para aliviar as tensões

Em meio a tanta notícia ruim e correria, difícil se manter bem-humorada e relaxada. Porém, a banana é uma brain food que funciona! “Por ser fonte de potássio, vitaminas do complexo B, triptofano e magnésio, a banana auxilia na produção de dopamina, o neurotransmissor principal para regularizar os processos motivacionais, e serotonina, que traz a sensação de prazer e bem estar. Com isso, ela ajuda a reduzir quadros de estresse e ansiedade”. Quer ficar mais alegrinha? A nutri indica consumir cacau, aveia e ovo, que também são ricos em triptofano.

