Saúde O que é leucemia? Entenda o diagnóstico da influenciadora Fabiana Justus

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

A influencer Fabiana Justus, de 37 anos, é filha do empresário e apresentador Roberto Justus. (Foto: Reprodução)

A influencer Fabiana Justus, de 37 anos, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, compartilhou no último dia 25 um vídeo em suas redes sociais sobre o diagnóstico que recebeu de leucemia mieloide aguda, tipo de câncer que afeta a medula óssea. Ela descobriu a condição em uma consulta médica no pronto-socorro por causa de dor nas costas e febre.

A influenciadora também relatou como se sente após o diagnóstico. “Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento de que tô num pesadelo, vou acordar e não vai ser isso”.

Fabiana é filha de Roberto Justus, de 68 anos, com a também empresária Sacha Chryzman, 60 anos. No último sábado, a influenciadora publicou um vídeo em que dança com o marido Bruno Levi D’Ancona ao som da música Pra Melhorar, de Marisa Monte. A canção diz, em determinado trecho: “Lá vem o Sol, para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel”.

– O que é leucemia? De acordo com a médica Mariana Oliveira, oncohematologista da Oncoclínicas São Paulo, a leucemia é um tipo de câncer que acomete as células tronco do sangue, isto é, as células responsáveis pela produção das células sanguíneas (glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas) e que ficam localizadas na medula óssea. A leucemia se desenvolve a partir de mutações genéticas que podem ocorrer nestas células ao longo da vida.

– O que é leucemia mieloide aguda? O nome “leucemia mieloide aguda” vem do fato da célula originária da doença pertencer ao setor mieloide da medula óssea, como explica José Ulysses Amigo Filho, hematologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

“Na medula óssea, temos dois setores principais: o mieloide e o linfoide. O mieloide é responsável pela produção de glóbulos vermelhos, plaquetas e um tipo de leucócito chamado neutrófilo. O setor linfoide é responsável pela produção de linfócitos e monócitos, células que também participam de nossa imunidade.

Sintomas

Veja os principais sintomas da doença, que estão relacionados à diminuição da produção dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas:

– Sensação de fraqueza e mal-estar geral;

– Anemia e palidez;

– Hemorragias (fácil sangramento nasal e aumento da menstruação nas mulheres);

– Ocorrência de grandes hematomas mesmo em pequenas pancadas;

– Perda do apetite e emagrecimento sem causa aparente;

– Ínguas inchadas e doloridas, principalmente no pescoço e virilha;

– Infecções frequentes;

– Dor nos ossos e nas articulações;

– Febre;

– Falta de ar e tosse;

– Suor noturno;

– Desconforto abdominal (inchaço do fígado e do baço).

Tratamento

O tratamento é feito normalmente com quimioterapia, método comum em todas as leucemias, como explica o médico Renato de Castro, hematologista da Oncologia D’Or. “Em alguns casos, dependendo do subtipo da leucemia mieloide aguda, alguns anticorpos podem ser usados ou drogas-alvo, se ela apresentar alguma mutação suscetível. Nos casos mais graves, resistentes à terapia convencional, pode ser necessário um transplante de medula óssea”, diz o especialista.

Cura

Leucemia tem cura? “Sim, a leucemia pode ser curada”, diz Mariana Oliveira. “Ainda é uma doença grave, com alta mortalidade, mas, com os avanços no melhor entendimento da doença e o aparecimento de novas drogas, como o Venetoclax, houve uma incremento nas taxas de cura com menores toxicidades no tratamento”, acrescenta José Ulysses Amigo Filho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

