Tecnologia O que é “Trava Zap”? Mensagem no WhatsApp pode bloquear aplicativo e celular

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Mandar código que trava celular é crime. (Foto: Reprodução)

O “Trava Zap” é conhecido popularmente como uma mensagem com uma série de códigos aleatórios que, combinados, podem congelar o WhatsApp do destinatário repetidas vezes. A solução mais comum ao receber um Trava Zap é desinstalar o aplicativo do celular e reinstalá-lo novamente, o que pode resultar na perda do histórico de mensagens e de informações importantes armazenadas no celular.

A falha atinge usuários de Android e de iPhone (iOS) e, em celulares mais antigos, ainda pode congelar o celular como um todo, sendo necessário reiniciá-lo. Vale lembrar que enviar Trava Zap para alguém é considerado crime, segundo a lei nº 14.155/2021, com pena de até oito anos de prisão. Confira na lista a seguir algumas dicas que podem ajudar usuários que receberam o Trava Zap a recuperarem o aplicativo e evitarem mais mensagens do tipo no WhatsApp.

O que é Trava Zap?

O Trava Zap é uma mensagem com diversos caracteres aleatórios e sem sentido que, ao ser enviada no WhatsApp, faz com que o app apresente falhas repetidas e ininterruptas. Os textos com os caracteres estranhos possuem o único intuito de travar o mensageiro, já que os códigos são combinados de maneira intencional para impedir que o WhatsApp processe a mensagem.

Sendo assim, quando um contato recebe uma dessas mensagens no chat, o WhatsApp tenta renderizar o conteúdo e termina travando. A única solução conhecida para consertar o erro é desinstalar o app do celular e instalá-lo novamente – o que implica na perda do histórico de mensagens, caso o backup não esteja atualizado.

Além de códigos incoerentes, o Trava Zap também pode ser enviado no formato de cartões de contato e, em alguns casos, as mensagens com os caracteres aleatórios podem até mesmo travar o celular por completo, sendo necessário reiniciá-lo para tentar consertar o erro.

Como o Trava Zap funciona?

As mensagens com caracteres estranhos podem congelar o WhatsApp tanto no Android quanto no iPhone (iOS), já que a combinação dos códigos é compatível com ambas as plataformas. Em entrevista ao site americano TechRadar, o especialista em privacidade digital Ray Walsh afirmou que o “Trava Zap” foi possivelmente originado no Brasil, mas se espalhou de forma global.

Segundo o WABetaInfo, conhecido por divulgar conteúdos sobre o WhatsApp, os códigos maliciosos para travar o mensageiro podem ser compartilhados em grupos secretos no próprio WhatsApp ou ainda em fóruns online. O site especializado também alerta para que esse tipo de conteúdo não seja compartilhado mesmo que “de brincadeira”, porque corre o risco de “destruir a sua experiência no WhatsApp”.

Mods do WhatsApp são imunes ao Trava Zap?

Como reportado pelo WABetaInfo, usuários de versões modificadas do WhatsApp alegam que os APKs não-oficiais possuem suporte a uma função “anti-travamento”, o que evitaria a falha do Trava Zap. No entanto, as versões “clonadas” do mensageiro não são autorizadas pelo WhatsApp, e o uso dessas modificações está relacionado a potenciais riscos de privacidade e segurança dos usuários.

Como o APK não é oficial, não é possível verificar se a aplicação segue os protocolos de segurança do WhatsApp original e se mantém a criptografia de ponta-a-ponta nos chats do mensageiro, por exemplo. Além disso, para completar a instalação do mod do WhatsApp, é necessário desativar uma configuração de segurança do celular, permitindo baixar apps de fontes desconhecidas, o que pode facilitar a infecção por malwares ou vírus no smartphone.

Mandar Trava Zap é crime?

Segundo a advogada Carla Rahal Benedetti, do escritório Viseu Advogados, mandar Trava Zap pode ser considerado um crime cibernético porque tem o “objetivo causar um dano, seja ele material, como danificar o aplicativo ou o celular, ou ainda com o objetivo de incomodar uma pessoa, podendo caracterizar crimes contra a honra ou cyberbullying, de modo que algumas mensagens são hostis e ofensivas”, conta ela. A pena prevista para crimes por meio de dispositivos eletrônicos, como os golpes pelo WhatsApp, pode chegar a oito anos de prisão.

O WhatsApp vai consertar o erro?

Até o momento, o mensageiro não liberou nenhum update que resolvesse definitivamente o erro. O WhatsApp para iPhone já recebeu este ano um patch de segurança para proteger o aplicativo de crash codes como o Trava Zap, mas ainda há relatos recentes do bug por usuários de iPhone.

O site especializado WABetaInfo alega que a companhia deve demorar para disponibilizar uma atualização que corrija de fato o problema, já que há uma combinação quase infinita de caracteres que podem causar o travamento do mensageiro. Já em entrevista ao TechRadar, um representante da Meta recomendou manter o WhatsApp e o sistema operacional do celular sempre atualizados para se proteger do Trava Zap.

