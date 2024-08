Mundo O que faz o governo Maduro ser de extrema esquerda? Especialistas explicam

3 de agosto de 2024

"O principal aspecto de uma esquerda radical, ou extrema esquerda, no governo de Nicolás Maduro está relacionado sobretudo à economia." (Foto: Reprodução)

Há 26 anos começava um novo regime na Venezuela. Em 6 de dezembro de 1998, o coronel Hugo Chávez ganhou as eleições presidenciais pela primeira vez, após protagonizar uma tentativa de golpe de Estado em 1992. Chávez desenvolveu um regime político que chamava de “socialismo do século XXI”, explicitando o viés esquerdista do seu autodenominado modelo de “bolivarianismo”.

Após comandar o País por 14 anos, Chávez morreu de câncer em 2013, quando passou o comando para seu então vice, Nicolás Maduro, que manteve as diretrizes da extrema esquerda em seus dois mandatos.

Felippe Ramos, PhD pela New School de Nova York e analista de risco político na FR Análise, destaca que chavismo constitui aspectos de uma esquerda radical: a reformulação completa da Constituição e a reforma do Estado venezuelano para desfazer o que eles chamavam de “Estado burguês”.

Antes de Chávez assumir o poder, havia um pacto em que dois partidos se revezavam no poder, no qual o liberalismo era o condutor das ações promovidas, lembra Stephanie Braun Clemente, pesquisadora de Política Externa na UERJ. A pesquisadora volta no tempo, até a Revolução Bolivariana, para explicar a base ideológica a qual Maduro busca dar continuidade.

“A Revolução Bolivariana pode ser descrita, resumidamente, da seguinte maneira: possuía a incumbência de libertar a Venezuela, seus cidadãos, assim como outros países do continente americano, da submissão ao imperialismo dos Estados Unidos”, pontua a especialista.

Frequentemente Maduro cita a expressão “imperialismo norte-americano” em discursos fervorosos voltados a apoiadores e em sintonia com pensamentos de setores antigos da esquerda e da extrema esquerda mundiais.

Felippe Ramos explica que o principal aspecto de uma esquerda radical, ou extrema esquerda, no governo de Nicolás Maduro está relacionado sobretudo à economia. Entre os exemplos, estão a “total nacionalização da economia” e o “controle absoluto da política cambial”.

Ao relembrar que a Venezuela passou por crise econômica e teve forte diminuição do PIB em um período de sete anos, o especialista pondera que “as políticas de extrema esquerda na economia geraram essa crise econômica”.

“Então, a esquerda radical, um anti-imperialismo, um anti-americanismo, um conservadorismo moral e autoritarismo são as marcas principais políticas do chavismo madurista”, observou Ramos.

As políticas econômicas chavistas levaram o País a um cenário de hiperinflação, escassez de produtos básicos, um êxodo de milhões de migrantes e um alto grau de conflito social, com milhares de protestos contra o governo de Maduro, muitos dos quais foram reprimidos com violência.

A crise

Leandro Consentino, cientista político e professor do Insper, pondera que os conceitos de direita e esquerda, nascidos na Revolução Francesa, estão gastos, havendo dificuldade no enquadramento de alguns governos nestes aspectos.

Porém, “o próprio regime Maduro, assim como seu antecessor, Hugo Chávez, proclamam ser de esquerda. Dentro dessa ideia à força que esse regime professa, ele está enquadrado na esquerda, e ao apelar para algo mais extremo do ponto de vista das suas próprias instituições, da sua própria maneira de implementar esse regime, aí a gente pode apelar para uma ideia de uma extrema esquerda”, diz Consentino.

Stephanie Braun Clemente, por sua vez, comenta: “Pensando em uma definição geral do conceito de extrema esquerda, ou seja, que se pauta pela defesa da extinção das desigualdades sociais, que seriam geradas pelo sistema capitalista, por serem negativas para a população, a Venezuela comandada por Nicolás Maduro pode, sim, ser caracterizada assim”.

Autoritarismo

Outro ponto comum ressaltado pelos especialistas ouvidos é o autoritarismo do governo de Nicolás Maduro. Felippe Ramos afirma que, na ciência política, este tópico se refere à concentração de poder.

“Hoje, apesar da Constituição venezuelana indicar a existência de cinco Poderes — aqui no Brasil são três —, esses cinco Poderes se remetem à Presidência da República. Uma submissão aos ditames do chefe de Estado. Portanto, a gente considera isso um regime autoritário”, comenta.

Esse seria ainda um ponto de diferenciação com o chavismo. Segundo Stephanie Braun Clemente, “Maduro acaba por tomar atitudes autoritárias, que visam a manutenção da Revolução Bolivariana no poder”.

“Hoje, estamos vivenciando uma crise do projeto político-ideológico bolivariano, que confere a originalidade e especificidade da extrema-esquerda venezuelana”, adiciona. As informações são da CNN.

