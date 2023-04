Colunistas O que mais se pergunta em Brasília: teremos impeachment de Lula e prisão do general Gonçalves Dias?

Por Flavio Pereira | 20 de abril de 2023

Vídeo divulgado pela CNN mostra general Gonçalves Dias e seus subordinados recebendo invasores no Palácio do Planalto. (Foto: Reprodução de vídeo)

O vídeo com imagens de 22 câmeras internas do Palácio do Planalto divulgado pela CNN é devastador. Mostra o chefe do GSI, general Gonçalves Dias e seus subordinados, orientando os invasores que depredaram vários ambientes do Palácio do Planalto. Se o STF utilizar o argumento do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão do Anderson Torres, que estava em férias, sob alegação de omissão na defesa dos prédios federais no dia 8 de janeiro, o chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias, ligado diretamente ao presidente da República, deverá ser preso. Anderson Torres estava ausente do Brasil no dia dos atos violentos e acabou preso. Já o general foi flagrado em vídeo divulgado ontem, dentro do Palácio do Planalto, ciceroneando manifestantes que invadiram e depredaram o local, e não tomou qualquer providência. O governo sentiu o impacto da divulgação do vídeo e desistiu de lutar contra a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro.

Deputado pede a prisão do general

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do Brasil foi direto ao ponto em mensagem no Twitter:

“No mesmo entendimento do Alexandre de Moraes, que decretou a prisão do Anderson Torres sob alegação de omissão na defesa dos prédios federais, estou pedindo a prisão do ministro do GSI, Gen. Goncalves Dias, que estava dentro do palácio no momento da invasão e claramente se omitiu.”

Deputado Sanderson confirma convocação do general Gonçalves Dias

O deputado federal gaúcho Sanderson (PL), presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados confirmou ontem a aprovação de “convocação” para o general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do SNI prestar esclarecimentos. Sanderson disse que “o vídeo é claro: o general deveria ter dado voz de prisão aos manifestantes que estavam dentro do Palácio do Planalto”. Ontem, o ex-ministro estava convidado, presentou atestado médico e não compareceu. Sanderson disse que embora membros do governo anunciem que o general Gonçalves Dias não precisará mais atender à convocação, “entendo o contrário: agora ele está obrigado a comparecer, para prestar esclarecimentos”. Sanderson disse que “existem provas concretas de que o general deveria agir e não agiu. Se não agiu, estava cumprindo ordens do seu superior imediato? o seu superior imediato é o presidente Lula”.

Imagens já eram do conhecimento do STF e da PGR

O GSI em nota oficial revelou que as gravações reveladas ontem, mostrando o general Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto fazem parte do inquérito que apura os fatos e já eram do conhecimento da Procuradoria-Geral da Republica e do STF. E mesmo assim, não houve nenhuma denúncia.

Marcel Van Hatten: “a casa caiu para o governo”

Comentário do deputado federal gaúcho, Marcel Van Hatten (Novo):

“Caiu a casa! Está muito claro que o general Gonçalves Dias colaborou para que as depredações ocorressem no Palácio do Planalto. São imagens gravíssimas, que mostram inclusive mascarados pegando extintores de incêndio, e militares do GSI dando guarida. Não tem saída para esse governo. A casa caiu, o impeachment é consequência. Permitiram, incentivaram e colaboraram com a destruição. E esse general, homem de confiança de Lula, que não honra a farda, em breve vai estar usando o mesmo uniforme que estão usando vários presos de forma injusta na Papuda.”

Lula diz que pessoas com transtorno mental possuem “desequilíbrio de parafuso”. Reina silêncio no sistema

Ficou em segundo plano mais uma afirmativa preconceituosa feita pelo presidente Lula durante encontro com os chefes dos Três Poderes, governadores e prefeitos na terça (18) para tratar de ações de prevenção à violência nas escolas. Mostrando, mais uma vez, senilidade, Lula disse que pessoas com transtorno mental possuem “desequilíbrio de parafuso”:

“Sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que a humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, se você pegar 15% disso significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso.”

Aprovação do governo Lula volta a despencar

A aprovação do governo Lula voltou a cair e registrou uma queda de 4%, indo de 40% para 36%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (19), e foram coletados em pesquisa feita pelo Instituto Quaest e contratada pela Genial Invest. O percentual que considera o governo do petista regular cresceu de 24% para 29%. Outra marca que cresceu foi a avaliação negativa, que saltou de 20% para 29%.

Acontece hoje audiência pública para discutir pedágio na RS-118

Atendendo requerimento do deputado Rodrigo Lorenzoni, líder do PL, a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo presidida pelo deputado Gustavo Victorino (Republicanos) realiza hoje no plenarinho da Assembleia Legislativa, audiência pública para discutir os impactos econômicos da instalação de pedágio na RS-118. Rodrigo Lorenzoni lembra a relevância do tema para toda a região metropolitana, especialmente para Viamão e Alvorada, que tem Produto Interno Bruto entre os mais baixos do estado, destacando a mobilização da comunidade, do Movimento RS-118 Sem Pedágio e a promessa por escrito do governador Eduardo Leite de não pedagiar a rodovia. “Recentemente o governador decidiu que o prometido não vale mais nada e que o pedágio voltaria ser estudado. E num malabarismo semântico disse que não terá praça física, mas sim free-flow, com leitura de chips e cobrança por trecho. A discussão nunca foi o sistema de cobrança, a discussão é a cobrança”, afirma o deputado.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

