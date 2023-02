Mundo O que sabemos sobre o objeto não identificado abatido no Alasca

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Porta-voz da Casa Branca deu a notícia que os militares derrubaram um OVNI sobre o Alasca. (Foto: Reprodução)

Um objeto não identificado foi abatido a 16 quilômetros da costa congelada do Alasca, anunciaram autoridades americanas, mas os detalhes sobre o objeto são escassos.

Os pilotos militares dos EUA enviados para examinar deram relatos conflitantes sobre o que viram, o que é parte da razão pela qual o Pentágono tem sido cauteloso ao descrever o que o objeto realmente é, de acordo com uma fonte informada sobre a inteligência.

O incidente, ocorrido na sexta-feira (10), marcou a segunda vez que jatos americanos derrubaram um objeto em menos de uma semana, após a derrubada de um suposto balão espião chinês na costa da Carolina do Sul na semana passada.

No sábado (11), o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte disse que estava monitorando “um objeto aéreo de alta altitude” no norte do Canadá, e aeronaves militares estão atualmente operando na área do Alasca e do Canadá, de acordo com um comunicado de imprensa da agência.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou logo após ordenar a derrubada do objeto.

Atualmente não está claro o que é esse objeto ou se ele tem alguma relação com o balão espião chinês ou o objeto abatido sobre o Alasca.

Trudeau disse que conversou com o presidente Joe Biden no sábado e que as forças canadenses liderarão a operação de recuperação do objeto.

O general Patrick Ryder, que disse que as equipes de resgate agora estão coletando os destroços que estão sobre o gelo nas águas territoriais dos EUA.

O objeto “veio para dentro de nossas águas territoriais – e essas águas agora estão congeladas – mas dentro do espaço aéreo territorial e sobre as águas territoriais”, disse o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para comunicações estratégicas, John Kirby, a repórteres na sexta-feira.

“Aeronave de caça atribuída ao Comando Norte dos EUA derrubou o objeto na última hora”.

Questionado sobre a operação na tarde de sexta-feira, Biden disse: “Foi um sucesso”.

Restam muitas perguntas

Jatos F-35 foram enviados para investigar depois que o objeto foi detectado pela primeira vez na quinta-feira (9), de acordo com uma autoridade dos EUA.

Kirby disse a repórteres que o primeiro sobrevôo de caças americanos aconteceu na noite de quinta-feira, e o segundo aconteceu na manhã de sexta.

Ambos trouxeram informações “limitadas” sobre o objeto. Mas os pilotos posteriormente deram relatos diferentes sobre o que observaram, disse a fonte informada sobre a inteligência.

Alguns pilotos disseram que o objeto “interferiu com seus sensores” nos aviões, mas nem todos os pilotos relataram ter experimentado isso.

Alguns pilotos também afirmaram não ter visto nenhuma propulsão identificável no objeto e não conseguiram explicar como ele permaneceu no ar, apesar do objeto cruzar a uma altitude de 40.000 pés.

Os relatos conflitantes de testemunhas oculares são em parte o motivo pelo qual o Pentágono não conseguiu explicar completamente o que é o objeto, disse a fonte informada sobre o assunto.

Em um comunicado no sábado, o Comando Norte dos EUA disse que o comando não tem novas informações para compartilhar sobre as “capacidades, propósito ou origem” do objeto, mas observou que os esforços de recuperação estão sendo afetados pelas condições climáticas do Ártico, “incluindo vento frio, neve e luz diurna limitada”.

O comunicado acrescentou que “aviões de caça” derrubaram o “objeto transportado pelo ar em alta altitude” na sexta-feira, seguindo uma ordem de Biden, e disse que as operações de recuperação dos restos do objeto continuam no sábado em coordenação com o FBI e as autoridades locais.

Kirby disse na sexta-feira que Biden foi informado sobre o objeto pela primeira vez na noite de quinta-feira, “assim que o Pentágono teve informações suficientes”. “Não parecia ser auto-manobrado”, disse Kirby.

Não está claro como é o objeto ou de onde ele veio. Na sexta-feira, Ryder disse que estava viajando para o nordeste do Alasca.

Ele se recusou a fornecer uma caracterização física, dizendo apenas que era “mais ou menos do tamanho de um carro pequeno” e “não semelhante em tamanho ou forma” ao balão de vigilância chinês que caiu na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro.

“Estamos chamando isso de objeto porque essa é a melhor descrição que temos no momento”, disse Kirby. “Não sabemos quem é o dono – se é estatal, corporativo ou privado, simplesmente não sabemos”.

