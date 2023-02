Mundo Estados Unidos fecham e reabrem espaço aéreo sobre o Lago Michigan por razões de “defesa nacional”

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Mapa mostra região do tráfego aéreo, fechado às 17h55 deste domingo (12), horário de Brasília. (Foto: FlightRadar24/Reprodução)

Em menos de 24 horas, o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos Estados Unidos, foi fechado por motivos de “defesa nacional” e rapidamente reaberto. A segunda vez que isso ocorreu foi neste domingo (12), anunciou a Autoridade de Aviação Civil americana (FAA).

O Lago Michigan é um dos Grandes Lagos no norte do país, perto da divisa com o Canadá.

O Canadá afirmou que fechou uma área de seu espaço aéreo perto da cidade de Tobermory, no estado de Ontario — é uma idade perto da fronteira com os EUA.

O fechamento parcial ocorre após três objetos voadores, incluindo um descrito por Washington como um balão espião chinês, terem sido abatidos em uma semana nos EUA e no Canadá, um dia após uma interdição semelhante em Montana para investigar uma “anomalia de radar”, segundo o exército.

Três objetos voadores

No sábado, um caça F-22 dos EUA derrubou um objeto cilíndrico não identificado no céu do Canadá. Esse foi o segundo em dois dias, e deixou a América do Norte em alerta após a saga de uma semana do balão espião chinês que atraiu atenção do mundo todo.

Além disso, o Exército dos EUA mobilizou caças em Montana para investigar uma anomalia no radar que causou um breve fechamento federal do espaço aéreo.

“Essas aeronaves não identificaram nenhum objeto que correlacionasse com o que mostrou o radar”, disse o Comando Norte Americano de Defesa do Espaço Aéreo (Norad) em um comunicado.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou a derrubada do objeto no território de Yukon, no norte, no sábado, dizendo que as forças canadenses recuperariam e analisariam os destroços.

A ministra da Defesa canadense, Anita Anand, se recusou a especular sobre a origem do objeto, que, segundo ela, tinha um formato cilíndrico.

Ela não chegou a chamá-lo de balão, mas disse que era menor do que o balão chinês derrubado na costa da Carolina do Sul uma semana atrás, embora similar em aparência.

O presidente norte-americano, Joe Biden, autorizou que o Exército dos EUA trabalhasse com o Canadá para derrubar a nave de grande altitude, após uma ligação entre Biden e Trudeau, disse o Pentágono.

