Futebol A internet se rende a Vini Jr. após prêmio no Mundial de Clubes: "melhor jogador brasileiro em atividade"

12 de fevereiro de 2023

Após título do Real Madrid, jornal espanhol chamou Vini de "benção". (Foto: Reprodução/Twitter)

Após brilhar nas duas partidas do Real Madrid no Mundial de Clubes, Vinicius Junior foi escolhido como melhor jogador do torneio. Após a premiação concedida pela Fifa, internautas rasgaram elogios ao atacante brasileiro.

“Superou todas as expectativas que tinham com ele quando surgiu para o futebol. Vini Jr é craque. O melhor brasileiro em atividade. E é só o começo”, comentou o perfil “Planeta do Futebol”.

“Vini Jr. merece tudo de melhor. Um dia teve que suportar a humilhação de Benzema pedir para o companheiro não tocar para ele. Hoje forma com o francês uma das grandes parcerias de atacantes no futebol mundial. Servindo e recebendo. Com a mesma humildade. Especial demais”, escreveu o jornalista André Rocha.

“Pô, torço demais pelo Vini Jr. Ele tem capacidade de se tornar um ídolo bizarro do país, dou muita moral”, opinou o influenciador Pedro Certezas.

Vinicius Junior já havia marcado na partida contra o Al Ahly, na última quarta (8), e anotou mais dois gols na vitória de 5 a 3 na final de sábado (11), contra o Al Hilal. Desde 2018 no Real Madrid, o atacante de 23 anos já soma mais de 50 gols em pouco mais de 200 jogos pelo clube.

“Benção”

O tradicional jornal espanhol “Marca” não mediu palavras para elogiar o brasileiro após a conquista do título mundial do Real Madrid. Em uma publicação avaliando o desempenho dos jogadores, o diário definiu o brasileiro como uma “bênção”.

“Vinícius é uma bênção. É a solução de todos os problemas. Outra vez desequilibrando a partida. Apareceu nos piores momentos da equipe. No 1 a 0, conexão letal com Benzema, que lhe deu um passe em velocidade para deixá-lo sozinho contra o goleiro Al Mayof e finalização perfeita do brasileiro para colocar o Real Madrid na frente”, disse o veículo.

