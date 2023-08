Mundo O que se sabe sobre a queda de avião com líder mercenário que ameaçou Putin

24 de agosto de 2023

Segundo agências russas, todos os corpos foram encontrados no local. Foto: Reprodução

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e outras nove pessoas estavam em um voo que caiu na região de Moscou, Rússia, nesta quarta-feira (23).

De acordo com agências de aviação e serviços de emergência russos, todos que estavam a bordo morreram. Ainda não se sabe a causa da queda do avião. Conforme a agência de notícias russa Interfax, as autoridades afirmaram que outro comandante do Grupo Wagner, Dmitri Utkin, também estava na aeronave. Todos os corpos foram encontrados no local.

O canal de Telegram Grey Zone, ligado ao Grupo Wagner, divulgou nota afirmando que o líder morreu no acidente.

Segundo informações da CNN, a fuselagem do avião estava praticamente intacta quando a aeronave caiu no solo. A informação é baseada em novas imagens de satélite compartilhadas.

A imagem do radar de abertura sintética (SAR) obtida pelo Umbra Lab, Inc., mostrara que o local do acidente tem a forma oval, com o comprimento maior que a largura, contém basicamente a fuselagem e está restrito a uma área específica. Essas imagens SAR são diferentes das disponibilizadas por satélite. Elas são criadas pela transmissão de feixes de radar capazes de passar pelas nuvens. Os feixes ricocheteiam em objetos no solo e ecoam de volta para o satélite. O que eles refletem é então mapeado pelo satélite e a imagem SAR é criada.

Embora a maioria dos destroços apareça na borda de uma clareira na floresta, em forma de fuselagem, pedaços menores do avião caíram em outro lugar a pouco mais de um quilômetro, ou quase dois quilômetros.

De acordo com a Autoridade Russa de Aviação Civil, estavam no voo que caiu na região de Moscou:

Yevgeny Prigozhin

Dmitry Utkin

Sergey Propustin

Yevgeny Makaryan

Aleksandr Totmin

Valeriy Chekalov

Nikolay Matuseev

Aleksei Levshin (comandante)

Rustam Karimov (copiloto)

Kristina Raspopova (comissária de bordo)

Queda repentina

O avião que transportava as vítimas era o jato executivo Embraer Legacy 600. Ele viajava de Moscou para São Petersburgo quando fez uma “vertical descendente repentina”, disse Ian Petchenik, da plataforma Flightradar24, que monitora voos de todo o mundo. Informações obtidas pelo site mostram que o jato passou por uma série de subidas e descidas de alguns milhares de pés a partir das 18h11. Às 18h19, a aeronave despencou mais de 8 mil pés de sua altitude de cruzeiro de 28 mil pés.

“O que quer que tenha acontecido, aconteceu rapidamente”, disse Petchenik.

“Eles podem ter lutado [com a aeronave] depois do que aconteceu, mas não havia nenhuma indicação de que tivesse algo errado com a aeronave.”

A fabricante brasileira de aviões Embraer SA disse que não tem prestado nenhum serviço ou suporte nos últimos anos ao avião. A empresa afirmou em comunicado que cumpriu as sanções internacionais impostas contra a Rússia.

Wagner

O Grupo Wagner foi fundado em 2014 e é composto por mercenários. Eles eram ex-soldados de elite altamente qualificados chefiados por Yevgeny Prigozhin, oligarca ligado ao Kremlin.

Acredita-se que Prigozhin expandiu o Wagner, recrutando prisioneiros, civis russos e estrangeiros. Segundo estimativas, o grupo pode ter mais de 20 mil soldados lutando na Ucrânia. Por ter ligação com o Kremlin, o grupo esteve envolvido em uma ampla gama de tarefas em conflitos e guerras civis.

Em fevereiro de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo Putin usou os mercenários no conflito. Contudo, contou cada vez mais com eles em batalhas importantes, como nas cidades de Bakhmut.

O Grupo Wagner já atuou na África para aumentar a segurança para mineradoras russas. Também há conhecimento sobre a presença de combatentes do Grupo Wagner na Síria.

Zelensky se pronuncia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se pronunciou nesta quinta-feira (24) e afirmou que o seu governo não tem nenhum envolvimento no caso.

“Todo mundo sabe quem está envolvido nisso”, disse o líder ucraniano em referência a suspeitas de que o governo da Rússia teria provocado a queda do avião para matar Prigozhin, antigo aliado do presidente Vladimir Putin que se tornou inimigo do russo após liderar uma rebelião há dois meses.

Em um pronunciamento feito por videoconferência aos líderes do Brics na manhã desta quinta, Putin não fez nenhuma menção a Prigozhin nem à queda da aeronave.

