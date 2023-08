Rio Grande do Sul Quatro homens são presos após assalto a cooperativa de crédito no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Foram encontrados munições, colete balístico, duas espingardas calibre 12 e o dinheiro que havia sido roubado. Foto: Divulgação/BM Foram encontrados munições, colete balístico, duas espingardas calibre 12 e o dinheiro que havia sido roubado. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

A Brigada Militar prendeu quatro homens envolvidos em um assalto a uma instituição financeira do município de Camargo, no Norte do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (24).

Dois homens teriam entrado armados em uma agência de cooperativa de crédito e anunciaram o assalto. A ação foi rápida e durou cinco minutos, das 10h56min às 11h01min, segundo informações da Brigada.

Após efetuarem o roubo, no final da manhã, os assaltantes fugiram em um carro, levando consigo o gerente da agência, que foi liberado no interior de Camargo, cidade de aproximadamente 3 mil habitantes.

O veículo usado no primeiro momento da fuga foi encontrado abandonado próximo à saída para São Vítor. Em seguida, os policiais obtiveram a informação de outro possível automóvel utilizado na ação.

O carro foi localizado e abordado no município de Arvorezinha. O condutor informou às equipes que havia deixado em Soledade dois dos envolvidos no assalto.

Após buscas no município, foram localizados e presos os dois autores da ação informados pelo motorista. Com eles, foram encontrados munições, colete balístico, duas espingardas calibre 12 e o dinheiro que havia sido roubado.

Por meio de denúncia realizada pelo 190, foi identificado mais um indivíduo que participou do crime. Ele foi localizado e preso também em Soledade. Eles foram detidos no final da tarde desta quinta. Os homens têm 19, 27, 29 e 46 anos.

2023-08-24