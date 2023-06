Grêmio O que se sabe sobre a saída de Paulo Caleffi do Grêmio

Por Lorenzo Rivero | 29 de junho de 2023

Caleffi (foto) estava no clube gaúcho desde o início da gestão de Alberto Guerra, presidente do Tricolor

A noite desta quarta-feira (28) foi movimentada pelos lados do Grêmio. De surpresa, o anúncio da assessoria de imprensa do Tricolor confirmava o desligamento do vice-presidente do clube, Paulo Caleffi, e assumindo a pasta o então diretor de futebol, Antônio Brum. Caleffi estava no clube gaúcho desde o início da gestão de Alberto Guerra, presidente do Tricolor.

Logo após o anúncio, Caleffi divulgou uma nota em seu Twitter explicando como foi o seu desligamento e qual seria o motivo alegado ao dirigente. Segundo Caleffi, a sua demissão aconteceu por telefone e o motivo seria os desentendimentos com a imprensa. Ele agradeceu ainda os funcionários do CT Luiz Carvalho e citou três palavras de ordem: “Honra”, “Caráter” e “Seriedade”.

“Boa noite. Fui comunicado pelo Sr. Alberto Guerra do meu desligamento por telefone a pouco. O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo a minha condição de torcedor. Agradeço a todos os colaboradores do CT. Vocês são incríveis. HONRA, CARÁTER e SERIEDADE”, postou em sua rede social.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que até o momento não tinha se pronunciado vai atender a imprensa antes do treino desta quinta-feira (29), no CT Presidente Luiz Carvalho, às 15h30.

Bastidores

Os bastidores, nas últimas semanas, estavam pegando fogo, em relação ao ex-dirigente. Segundo as informações que os jornalistas do Estado estavam recebendo, o relacionamento entre Alberto Guerra e Caleffi não estava sendo dos melhores. Ambos não se cumprimentavam dentro do ambiente de trabalho.

No treinamento desta quarta-feira, os jornalistas presentes no CT Luiz Carvalho flagraram uma conversa entre Caleffi e Renato Portaluppi. Nesta conversa, foi perceptível que era um dialogo mais forte.

Além disso, na última entrevista coletiva, o ex-dirigente teve problemas com um jornalista da praça gaúcha. Ao ser questionado, Caleffi não respondeu e atacou com palavras o repórter causando, inclusive, alvoroço com os torcedores sócios presentes na sala de entrevistas.

A reportagem do Jornal O Sul entrou em contato com o Paulo Caleffi, mas o diretor preferiu não conceder entrevista e “num momento mais adequado” disse que vai conversar com a reportagem.

Veja a nota do clube

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica a saída do vice-presidente de futebol Paulo Caleffi das suas funções no Clube. A direção agradece o trabalho realizado por Caleffi desde o início da atual gestão. Antônio Brum assume a função de vice-presidente de futebol”.

