Futebol O que se sabe sobre o futuro de Neymar em meio a uma nova grave lesão

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Neymar passará por cirurgia nos ligamentos do tornozelo direito. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar passará por cirurgia nos ligamentos do tornozelo direito nos próximos dias, uma decisão médica tomada pelo PSG após entorse sofrida em partida contra o Lille, no último dia 19. Com um tempo de recuperação previsto entre 3 e 4 meses, o brasileiro só deve retornar a campo na próxima temporada do futebol europeu. Veja abaixo que já se sabe do futuro próximo do jogador.

– Até quando Neymar tem contrato com o PSG? Em maio de 2021, Neymar renovou contrato até junho de 2025 — a atual temporada mais outras duas — com o clube francês. Mas na metade do ano passado, a imprensa francesa relatou que o jogador teria ativado uma cláusula de renovação automática até 2027, algo que o PSG não confirmou oficialmente.

– Neymar deve permanecer no PSG? Em fevereiro, poucos dias após a lesão, o jornal francês L’Equipe, que acompanha o PSG de perto, garantiu que o camisa 10 tem vontade de permanecer no clube. Uma semana antes, outro diário francês, o Le Parisien, noticiou que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teria se reunido com Todd Boehly, proprietário do Chelsea, para discutir uma possível negociação pelo jogador. As possibilidades seguem abertas, mas

– Neymar voltará à seleção brasileira? “Acho que 2022 é a minha última Copa do Mundo. Encaro como a última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol”, afirmou o jogador em depoimento a uma série documental da plataforma DAZN a cerca de um ano da Copa do Catar. O Brasil acabou eliminado para a Croácia nas quartas de final (em jogo com gol do camisa 10), mas Neymar não voltou a falar sobre o tema, até o momento.

Em entrevista coletiva após anunciar a convocação da seleção brasileira, na última sexta-feira, a comissão técnica garantiu que a ausência do jogador se deu pelas condições médicas.

“Neymar teve uma entorse e não terá condições clínicas de se juntar a nós. Ele está sob os cuidados do PSG, tenho mantido contato direto com o clube e o estafe do jogador, mas não terá condições clínicas de se juntar a nós”, explicou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

– Neymar pode deixar o futebol europeu e voltar ao Brasil? Em fevereiro do ano passado, o jogador refletiu sobre o futuro da carreira em entrevista ao podcast “Fenômenos”, de Ronaldo e do streamer Gaules. Ele afirmou que pretendia seguir atuando pelo menos até o fim do contrato com o PSG, aos 34 anos, e se disse incerto sobre voltar a atuar no país. Também revelou vontade de jogar no futebol dos Estados Unidos. “Não sei se volto a jogar no Brasil. Tenho muita vontade de jogar nos Estados Unidos. Pelo menos uma temporada. No Brasil não sei, às vezes quero, às vezes não.”

– Neymar pode voltar ao Barcelona? Na mesma entrevista no “Fenômenos”, o jogador afirmou que “fez de tudo” para retornar o Barcelona, mas não conseguiu. Hoje, a possibilidade é remota por conta da situação financeira do clube espanhol. Em maio do ano passado, o presidente Joan Laporta afirmou que só entraria em negociação pelo jogador caso não precisasse arcar com o valor da transferência junto ao PSG. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/o-que-se-sabe-sobre-o-futuro-de-neymar-em-meio-a-uma-nova-grave-lesao/

O que se sabe sobre o futuro de Neymar em meio a uma nova grave lesão