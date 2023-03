Futebol Cirurgia de Neymar é bem-sucedida, e o jogador agora seguirá protocolo de cuidados, informa o PSG

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

O PSG publicou uma foto de Neymar com os médicos após a realização da cirurgia. (Foto: Divulgação)

O atacante Neymar foi submetido nesta sexta-feira (10) a uma cirurgia para corrigir a lesão sofrida em seu tornozelo direito há pouco mais de três semanas. Segundo o PSG (Paris Saint-Germain), o procedimento foi bem-sucedido. A operação foi realizada no Hospital Aspetar, em Doha (Catar), pelos médicos Peter D’hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar. Agora, o jogador de 31 anos seguirá um protocolo de descanso e cuidados.

“A atualização médica desta sexta-feira, 10 de março, diz respeito a Neymar Jr após uma lesão no tornozelo direito. Neymar Jr foi operado no final da manhã desta sexta-feira no Hospital Aspetar, em Doha, pelos professores Peter D’hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar. A intervenção correu muito bem. O jogador agora seguirá um protocolo de descanso e cuidados”, diz a nota oficial do PSG.

O atacante, craque do Paris Saint-Germain, ficará afastado dos gramados por três a quatro meses após se lesionar em 19 de fevereiro contra o Lille.

A lesão aconteceu após uma jogada na qual André, do Lille, chegou para marcar Neymar, que acabou torcendo o tornozelo devido à carga do rival por trás. O lance não foi duro, tanto que o atleta adversário não levou cartão amarelo.

Novos exames foram feitos ao longo das semanas e a equipe médica do PSG recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência – já que não é a primeira vez que Neymar machuca este tornozelo. O clube informa que todos os especialistas consultados confirmaram a necessidade da cirurgia.

Neymar já sofreu um problema na mesma articulação na primeira partida da Copa do Mundo no Catar contra a Sérvia e só conseguiu voltar a jogar pela Seleção nas oitavas de final.

Sem Neymar, o time parisiense foi eliminado da Liga dos Campeões na última quarta-feira, quando perdeu por 2 a 0 para o Bayern de Munique no jogo de volta das oitavas, após derrota por 1 a 0 na partida de ida.

Eliminado também da Copa da França, nas quartas de final, pelo Olympique de Marselha, a equipe usará o restante da temporada para tentar confirmar o título do Campeonato Francês, do qual é líder com 63 pontos, oito pontos à frente do Olympique, segundo colocado. Restam 12 rodadas para o fim da liga nacional. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

